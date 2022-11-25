夢想淘心室11月25日周五 【創時空】邀請到時報大樓員工餐廳的JOJO楊采涵老闆，楊采涵在節目中提到，過去曾因為生意失敗，為了養家活口而去當了清潔工。對當時面臨經濟壓力的她來說，連喝一杯咖啡都是奢侈的事情。喜歡喝咖啡的她偶而會到固定的一家咖啡廳喝杯咖啡，被咖啡廳老闆注意，經由咖啡廳老闆的介紹而有機會進入時報大樓經營帕妃餐廳。剛開張時因口味清淡而不討喜，於是她花了7個多月的時間，研發出屬於帕妃餐廳風味的限量雞排飯，好評不僅在中時，好吃到連許多附近的公司與居民都打電話進來預定，現在還與外送公司合作。

JOJO姊在節目中提到，她做好每一份便當的理念是希望客人吃到她做的便當，能有回家吃飯的溫度、吃下去心裡會暖暖的飯，她堅持便當一定要有五個顏色，用五行概念照顧每一位客人的健康。一路走來異常艱辛的她，卻正能量滿滿，她節目中鼓勵想創業的年輕人，就算夢想很遠，只要努力，會離夢想越來越近。

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