臺灣電磁產學聯盟2022年研發半年報「高速傳輸介面設計與測試研討會」於25日在龍華科技大學舉行，台灣電磁產學聯盟召集人台大電機系教授吳瑞北、教育部5G天線及射頻技術聯盟負責人台科大教授林丁丙等大專校院電磁界重要學術成員、產業界實務人員到場，藉由議題研討及意見分享交流，獲得最新電磁波應用資訊，期能共同推動科技發展與創新，以吸引更多優秀人才，提升台灣國際競爭力。

研討會場外，十大科技、欣興電子、稜研科技、耀登科技、思渤科技、誠意實業、奇景光電、中國探針公司等廠商均贊助、陳展研發項目與相關應用特色或設攤徵才，提供學子產學鏈結與就業機會。

現場並有廠商設攤徵才，提供學子產學鏈結與就業機會。(照片/龍華科技大學提供)

龍華科大行政副校長林如貞在開幕式中，首先代表董事長孫道亨歡迎產學界貴賓蒞校並致詞表示，電磁波應用無遠弗屆，從無線收發晶片、手機天線、物聯網的RFID甚至半導體先進3DIC連線等，可以說電子資通訊(ICT)產業中電磁波無所不在，愈是先進尖端技術，電磁波就扮演愈關鍵的角色。

龍華科大副校長林如貞代表董事長孫道亨歡迎產學界貴賓蒞校。(照片/龍華科技大學提供)

而隨著5G成為新一代通訊標準，因應5G龐大數據資料量高速傳輸處理需求，加上現今遠距溝通已經是職場上、學生學習與生活新常態，必須仰賴高速傳輸晶片效能，各類型傳輸介面技術也朝向更高性能規格演進，產業相關技術人才需求殷切。

林如貞說，聯盟今年主題是「高速傳輸介面設計與測試」，龍華科大在今年8月甫獲教育部補助1億元，建置「高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地」，由學術副校長陳逸謙帶領團隊，將整合該校現有的「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」兩座教育部產業菁英訓練示範基地，以及半導體特色場域等實驗室設備，提供廠商設計製造一體化服務，

林如貞也補充，期望藉由本次台灣電磁產學聯盟、教育部5G天線及射頻技術聯盟中心指導，以及會議議題廣泛研討交流，深化產學研發成果，讓龍華科大成為亞洲電子關鍵領域的著名大學，為國家高科技發展做出更多貢獻。

與會人員分享交流最新電磁波應用資訊。(照片/龍華科技大學提供)

龍華科大校長葛自祥則指出，為因應半導體相關產業需求，學校成立「半導體教學中心」場域，日前並與日月光半導體、台積電等14家半導體龍頭及關鍵領域產業，共同成立半導體產學及人才培育聯盟，藉由聯盟合作，組成優質團隊，創造更多產學鏈結。龍華科大也將自112學年度招收「半導體工程系」學生，培育學子具備半導體製程與封測專業知識技能，以提升職場競爭力，成為國內半導體專業技術人才。

龍華科大校長葛自祥期望藉由深化產學研發成果，為國家高科技發展做出更多貢獻。(照片/龍華科技大學提供)

研討會中，首先由龍華科大副校長陳逸謙分享該校在電子構裝發展現況，隨後舉行「5G高速傳輸介面系統分析模擬解決方案」、「如何高效率量測Type-C線材」、「高速訊號產品的分析與快速驗證」、「毫米波陣列天線設計與挑戰」、「薄膜重新分佈層技術應用於Co-Packaged Optics之高速傳輸研究」、「為何USB4及高速傳輸通道之差分特性阻抗定義為85歐姆非100歐姆?」及「系統化高速傳輸線於雲端領域」等議題研討，與會人員分享最新資訊，以促進創新研究。