112學年度二技統一入學測驗報名日期自111年11月29日上午9時起至12月6日下午5時止，一律採用網路報名，考試日期為112年4月30日。為維護考生權益，測驗中心籲請社會各界避開於考試當日辦理遊行等集會活動。

財團法人技專校院入學測驗中心執行長林尚平表示，考生若報考「02共同類」，須考國文及英文2科，即可憑此成績報名採計統一入學測驗國文或英文成績，或將國文或英文成績訂為報名門檻條件之各校日間部、進修部申請入學招生。

林尚平指出，考生若報考「01護理類」，須考國文、英文、專業科目(一)及專業科目(二)4科，除可報名採計統一入學「護理類」成績之二技日間部、進修部護理系申請入學，亦可憑共同科目國文、英文2科成績，報名採計國文或英文成績，或將國文或英文成績訂為報名門檻條件之各校二技日間部、進修部申請入學。

林尚平補充，有意報考二技之考生，務必先行了解各招生入學管道(或學校)之相關規定。欲了解統測各項訊息之考生及家長，可至測驗中心網站下載查閱。諮詢服務電話號碼：05-5379000轉300或600，網址https：//www.tcte.edu.tw。