由教育部主辦、臺北市政府教育局承辦、南港高工執行之全國高級中等學校111學年度工業類學生技藝競賽已於111年11月24日辦理完竣，頒獎典禮於25日在臺北南港展覽館舉行，本次臺北市選手與全國好手相互競技表現優異，選手共奪下33座金手獎，以及8面金牌、11面銀牌及4面銅牌等，獲獎豐碩，再度蟬聯全國第一，充分展現臺北市長期深耕之前瞻技職特色與成果。

本次頒獎典禮教育部長潘文忠、市府秘書長陳志銘及教育局長曾燦金皆親臨會場，一同見證本次工業類技藝競賽選手的優異表現，並頒發獎狀及感謝狀予選手及贊助廠商。

臺北市教育局為強化參賽選手之技能，於備賽期間即規劃8場次模擬賽，增加選手們觀摩學習與相互交流的機會，提升選手的實戰抗壓性與穩定性，幫助選手累積經驗。今日豐碩的得牌成績，也證明了選手的勤奮練習及各校師長、教練的辛苦栽培，成功陪伴選手在技職教育大道上精益求精。

臺北市教育局為強化參賽選手之技能，於備賽期間即規劃8場次模擬賽，增加選手們觀摩學習與相互交流的機會。(照片/臺北市教育局提供)

教育局長曾燦金表示，臺北市這幾年各項教育表現頻獲肯定，豐碩成果持續展現，在榮耀背後，是教育局及學校教育人員一步一腳印的努力，也勉勵本次獲獎的選手，期盼他們將所學運用在相關領域上，追求卓越，再創佳績。同時也感謝本次承辦學校南港高工校長劉美慧、大安高工校長楊益强、木柵高工校長李通傑、松山工農校長何杉友、臺北市職能發展學院主任葉琇姍、臺北城市科技大學主任馮美瑜及全體行政團隊，為選手們營造了優質的競賽環境，讓全國選手得以發揮所長，展現技職實力。

教育部長潘文忠(右2)及教育局長曾燦金(左1)皆親臨會場鼓勵學子。(照片/臺北市教育局提供)

臺北市政府教育局為展現臺北市對技職教育的重視，「Skills Power Up！」積極鏈結產、官、學、研合作聯盟，迄今完成大型合作備忘錄計25案，建置完成7間與企業技術同步之技術教學中心，未來將依據「臺北市技職教育政策綱領（3.0）」，持續推動產學多元合作機制，培育具備務實致用與創新卓越之優質人才，創造臺北市智慧前瞻的技職特色。