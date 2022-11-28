教育部青年發展署為協助青年學子了解現今的產業內容，自107年推出「百工一日－超牆職人：360˚職場影片日記」，至今已經累積拍攝30種職業，其中包括6大核心戰略產業、新興產業、休閒娛樂與平時較少接觸的產業職人。今（111）年推出的「太陽能模組工程師」和「MicroLED研發工程師」VR影片，更是政府積極推動6大核心戰略產業中的「綠能及再生能源產業」和「資訊及數位產業」。

現今全世界都在推動再生能源發展，而綠電更是最被推廣的再生能源選項之一。今年「百工一日-超牆職人」360°VR職場影片，特別邀請專業太陽能電池與模組製造廠商，擔任太陽能模組工程師職人的角色，為青年揭開太陽能的神秘面紗。

太陽能模組工程師們進行開會、品質監控、改善程序，掌握生產的穩定。(照片/元晶太陽能提供)

太陽能是透過科技（太陽能模組）將太陽光能轉換成可輸出的電壓及電流加以運用，百工一日360°VR職場影片中除了介紹太陽能模組的製造過程，更提到太陽能模組製程品質控制的重要性，這對於監造工程師的專業性和經驗都是非常大的考驗。太陽能模組工程師需要在每個製造工序，檢查模組品質、查核製程參數設定，反覆檢測、監控使用材料、電池、還要懂得改善程序、並對材料進行性能試驗，掌控生產的穩定。

面對嚮往該職業的社會新鮮人，職人建議，除了選讀理工相關科系更加容易上手之外，像是製造工程師的英語能力也是必要。然而就像其他工作一樣，課本上讀的跟實際上做的往往還有段差距，因此職人也建議學子們，能在就學期間到相關公司實習，或利用產學合作，提前了解內部運作。除此之外，職人也叮嚀有志青年需培養團隊合作的能力，因為作業時會需要大量的跨部門溝通、協調能力，共同排除狀況，為不可或缺的軟實力。

王亮凱從半導體產業跳槽太陽能產業，所屬元晶太陽能科技公司榮獲多次金能獎獎項。(照片/元晶太陽能提供)

太陽能模組工程師影片連結：https://reurl.cc/MX1VKW，使用手機觀看時，可以YouTube App開啟，即可體驗360˚環景效果；如需以VR模式，請配戴Cardboard，並點擊影片右下角Cardboard圖示，即可體驗虛擬實境效果，在後疫情時代，不必出門就能體驗百工一日。