育達雙語高中部與美國密涅瓦大學攜手合作，成為全臺第一家與密涅瓦MBacc國際高中課程合作之專校，為學子打造跨學科、個性化的學習課程，目前已在2022年第一學期開課。美國密涅瓦大學除了是全世界錄取率最低的大學(2021年大學錄取率0.8%，遠低於長春藤名校平均4~6%)也剛榮獲WURI(World’s Universities With Real Impact)Global Top 100 Innovative Universities全球最具創新力大學第一名，MIT及史丹福大學分別為第三及第四名。

密涅瓦MBacc國際高中課程經過美國WSCUC機構認證，針對高中特別設計跨學科、個性化、完全主動式的學習課程，給孩子最創新、國際化的學習環境，提前為國外升學與國際學習生活的融入做好準備。

在育達高中雙語部的第一堂課除了解如何操作上課使用的Forum™平台外，也引導同學們了解何謂「主動式學習」，並思考哪些學習方式可以幫助自己在MBacc課程裡貫徹主動式學習。

在育達高中雙語部的第一堂課除了解如何操作上課使用的Forum™平台外，也引導同學們了解何謂「主動式學習」。(照片/育達高中提供)

同學們概括出有三個主動式學習的重點，分別是課前預習(Preparation)、課堂參與(Participation)與課後回饋(Feedback)。課前預習為預先了解課堂中老師的授課重點，並且針對預習的資料做延伸，主動探尋新知。課堂參與是課堂中積極與師長、同儕互動，分享對課程內容的想法與回饋。課後回饋則是針對課堂的回饋內容，反思下次的課程能有哪些精進之處，維持良好的學習狀態。

MBacc課程結束後，育達雙語部高中教師團隊與學生檢討課程並反饋，並開始追蹤學生是否定期檢視學習成果、促進分組討論室對話及有效進行討論，教師團隊期待看見同學們貫徹主動式學習的精神，並且投入於每個課堂當中，享受學習的充實與成就感。