2022亞洲博雅大學聯盟 (Alliance of Asian Liberal Arts Univeristy，簡稱 AALAU) 第五屆校長論壇，今年由泰國Mahidol大學主辦，以「Liberal Arts Reimagined」為主軸，11/25成功在線上舉行。東海大學副校長劉正代表出席，與來自印度、日本、泰國、中國大陸及臺灣等16所聯盟成員學校專家學者，暢談「Liberal Arts Education in Tunghai University: Transformation and Design」。

2022亞洲博雅大學聯盟校長論壇，東海大學由副校長劉正代表出席。

「亞洲博雅大學聯盟」(AALAU) 成立於2017年11月，是一個由亞洲主要博雅大學組成的高等教育聯盟。東海大學因推廣博雅教育有成，受邀成為創始會員，協助在亞洲推廣博雅教育，扮演重要的角色。本屆論壇臺灣有國立政治大學國際學院副院長連賢明、東海大學副校長劉正受邀參加。會中討論重要的主題包括人文社會科學的再造、創新、與設計等。來自世界各地的教育家，從亞洲的角度出發，討論博雅教育發展。

東海大學副校長劉正分享東海博雅教育的轉型，以及校長張國恩對博雅教育的新設計理念。(照片/東海大學提供)

東海大學在博雅教育方面擁有豐富經驗和專業知識，副校長劉正特地分享東海博雅教育1.0到4.0的轉型，以及校長張國恩對博雅教育的新設計理念，包括強化自主學習，提供學習鷹架，良師益友相伴，透過體驗教育與動手做的學習，輔以數位學習，務實當下，邁向未來。與會代表們互相交流經驗獲得許多迴響。

東海大學的使命為實踐求真、篤信、力行的精神，是一所富有深厚博雅底蘊的卓越大學。為因應科技快速發展、多元價值、國際變遷、少子化與疫情時代等衝擊，將結合校友、董事會、師生與校內外專家共同籌組「未來博雅大學」研究小組，研擬教育新思維，訂定教育新方針，務實當下邁向未來，致力讓博雅教育更上一層樓。