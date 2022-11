2022亞洲博雅大學聯盟 (Alliance of Asian Liberal Arts Univeristy,簡稱 AALAU) 第五屆校長論壇,今年由泰國Mahidol大學主辦,以「Liberal Arts Reimagined」為主軸,11/25成功在線上舉行。東海大學副校長劉正代表出席,與來自印度、日本、泰國、中國大陸及臺灣等16所聯盟成員學校專家學者,暢談「Liberal Arts Education in Tunghai University: Transformation and Design」。

2022亞洲博雅大學聯盟校長論壇,東海大學由副校長劉正代表出席。

「亞洲博雅大學聯盟」(AALAU) 成立於2017年11月,是一個由亞洲主要博雅大學組成的高等教育聯盟。東海大學因推廣博雅教育有成,受邀成為創始會員,協助在亞洲推廣博雅教育,扮演重要的角色。本屆論壇臺灣有國立政治大學國際學院副院長連賢明、東海大學副校長劉正受邀參加。會中討論重要的主題包括人文社會科學的再造、創新、與設計等。來自世界各地的教育家,從亞洲的角度出發,討論博雅教育發展。

東海大學副校長劉正分享東海博雅教育的轉型,以及校長張國恩對博雅教育的新設計理念。(照片/東海大學提供)

東海大學在博雅教育方面擁有豐富經驗和專業知識,副校長劉正特地分享東海博雅教育1.0到4.0的轉型,以及校長張國恩對博雅教育的新設計理念,包括強化自主學習,提供學習鷹架,良師益友相伴,透過體驗教育與動手做的學習,輔以數位學習,務實當下,邁向未來。與會代表們互相交流經驗獲得許多迴響。

東海大學的使命為實踐求真、篤信、力行的精神,是一所富有深厚博雅底蘊的卓越大學。為因應科技快速發展、多元價值、國際變遷、少子化與疫情時代等衝擊,將結合校友、董事會、師生與校內外專家共同籌組「未來博雅大學」研究小組,研擬教育新思維,訂定教育新方針,務實當下邁向未來,致力讓博雅教育更上一層樓。