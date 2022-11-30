夢想淘心室週三【曉宇宙~曉曉問大大】邀請中天甜心主播劉盈秀，多才多藝的秀秀除了擔任過記者、主播與外景節目主持人，更曾榮獲雜誌封面名模冠軍，有主播界林志玲之稱。劉盈秀在節目中透露自己最像就讀北醫女時期福利社的酸辣湯，非常喜歡酸辣的美食，不怕酸與辣的她反而越喝酸辣湯嗓子越好。

總是笑嘻嘻正能量滿滿的劉盈秀，在節目中分析自己每天都很開心的原因，因為有非常支持她的家人，與一個非常寵愛她的哥哥，哥哥除了主動幫妹妹拿包包之外，還會在妹妹獨自坐車時，到站前五分鐘時提醒妹妹下車時間，哥哥的暖心行為，讓旁人都羨慕不已。

除了家人給予秀秀滿滿的愛之外，劉盈秀也會透過音樂、運動等方法來吸收正能量，她認為自己要時常保持著正能量才能把能量分享給大家。節目最後劉盈秀也大方透露自己另一半的理想條件，想知道更多主播界的林志玲，劉盈秀的理想另一半須具備什麼條件嗎?別錯過今天下午五點播出的【曉宇宙~曉曉問大大】。

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