由教育部主辦，全球規模最大的國際學生設計賽事「2022臺灣國際學生創意設計大賽」11月29日在臺北松菸誠品表演廳舉行頒獎典禮。臺灣學生在本屆比賽中表現亮眼，一舉囊括年度大獎及「產品設計」、「視覺設計」、「數位動畫」三大類金獎，連同其餘獎項在內共43件作品勝出，出色成績傲視國際，展現學子豐沛的創意與設計能量。

劉孟奇(右)頒發金獎。(照片/教育部提供)

邁入第十五年的「臺灣國際學生創意設計大賽」，是全球設計界公認兼具知名度與公信力的國際賽事，也是教育部推動設計教育有成的最佳典範。今年大賽主題「One World」呼應聯合國的永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs），強調世界一家、全球永續的核心精神，期許學子勇於正視與反思議題，以永續思考將SDGs概念融入作品脈絡，善盡世界公民的責任。

今年有來自66個國家及地區，867個校院系所，共16,749件海內外作品參賽，評審團背景高度國際化，初選由來自全球31個國家，共112位專業人士挑選出587件作品，決選則由28個國家的評審委員選出77件作品，決選入圍率僅3.6%，獲獎率更低至0.4%，突顯得獎作品的難能可貴。

劉孟奇(右)頒發金獎。(照片/教育部提供)

77件脫穎而出的作品分別為獲教育部補助的年度大獎1名、各類組金、銀獎各1名、銅獎各3名、佳作各12名。財團法人看見台灣基金會、財團法人溫世仁文教基金會共同贊助的國際設計組織特別獎22名，及財團法人電路板環境公益基金會設置的環境永續獎3名。

備受矚目的年度大獎由國立臺灣藝術大學（National Taiwan University of Arts）彭皓暘、凌豫靖、劉家姍、盧永華、楊于樺的動畫「違禁品」（Outlaw）拿下，描述身藏秘密的孕婦躲避警察追捕的故事，引人入勝的敘事與畫風、恰到好處的情緒與節奏，讓評審大讚是具水準的成熟之作，抱回大獎及獎金新臺幣40萬元。

產品設計類金獎得主是國立臺灣科技大學（National Taiwan University of Science and Technology）邱士軒的作品「NGTF」，這是一款包含鼻胃內外管、灌食架、鋁箔包裝營養素及抽液器的友善餵食灌食器套件，方便攜帶也能自行組裝，減少患者外出用餐的不便，評審一致肯定產品造型、機能、細節及品牌設計完整度高，能解決餵食流程的痛點，貼心為病患找出更有尊嚴的照護方式。

視覺設計類金獎得主是朝陽科技大學（Chaoyang University of Technology）楊舒琪、張鈴慈、蕭綵慈、林品瑄、張宇沛的作品「識野。所」（WILD VEGETABLES‘），旨在推廣台灣原生蔬菜，設計出內含手工種子紙與紙材盆栽的「植栽包」，圖文並茂介紹七種氣候變遷的惡地環境及二十一種原生蔬菜的特質，評審讚許其編排細緻、分類清楚，是視覺與包裝都令人耳目一新的創意之作。

劉孟奇於頒獎典禮中致詞。(照片/教育部提供)

數位動畫類金獎得主為國立臺灣藝術大學（National Taiwan University of Arts）鄧又瑄、張嘉珈、陳萭謙、陳祺萱、林明璇「這間賓館有螞蟻」（Ant Hotel），以旅館裡的螞蟻象徵人性慾望，窺探每位賓館入住者的人性故事，評審指出作品勇敢挑戰黑色題材，劇情懸疑帶有強大後勁，給予金獎的高度肯定。

本屆得獎名單已公布於2022臺灣國際學生創意設計大賽官方網站（www.tisdc.org），並在29日在松菸誠品表演廳（臺北市信義區菸廠路88號B1）展出，臺北展期結束後將於111年12月6日至12月15日移師臺中國立公共資訊圖書館（臺中市南區五權南路100號）展出，歡迎有興趣的民眾前來參觀。