東海書房2022系列講座30日邀請台灣奧美廣告共同創辦人、共想聯盟願景長莊淑芬返母校東海大學演講，主題是「廣告人談廣告─廣告的價值與影響力」。莊淑芬以在廣告界30年的資歷，分享品牌行銷廣告所發揮的社會影響力，並闡述走過廣告產業風起雲湧的變動後，如何秉持獨創的「撞球理論」，持續在逆境中尋找自己的人生定位。

東海大學30日下午舉辦東海書房2022系列講座，邀請第14屆歷史系校友，同時也是台灣奧美廣告共同創辦人、共想聯盟願景長莊淑芬返回母校，與校內師生分享「廣告人談廣告─廣告的價值與影響力」，包括校長張國恩、學務長龍鳳娣、校友總會理事長李基正、公關室主任黃兆璽，以及大學部、EMBA等師生、校友均踴躍參與講座，聆聽「廣告女王」的豐富經歷。

東海大學校長張國恩表示，莊淑芬除了是東海大學的校友也是董事會的董事，並且是台灣和大中華地區廣告界的知名人物，因其對學校發展狀況的了解，透過廣告人的身份來談廣告，別有意義，也讓師生們受益良多。

縱橫廣告界30年的莊淑芬，演講中除了介紹品牌傳播的六大面向外，面對媒體世界的碎片化，電視不再獨大、社交網路全球化、全球通路科技化的現況發展下，針對「廣告已死」的質疑和雜音，莊淑芬認為，廣告沒有死，只是改頭換面，以不同形式存在和變化中。「危機就是轉機」，行銷手法由大眾轉變成分眾和客製化，廣告創意的重要性凌駕一切，也凌駕各行各業。

莊淑芬也對未來想進入廣告業的學弟妹們說，廣告業具有工時長、薪資低、變動快、高耗損、環境高壓的特性，但卻能以最短的時間去理解最多元的行業，並且是自由開放的產業，腦袋決定未來，她鼓勵學弟妹可以趁年輕多方嘗試。莊淑芬也與現場師生分享她獨創的「撞球理論」，她認為要不斷保持行動力，不喜歡就改變。「我們就是改變的力量！」莊淑芬在演講中也將這句話送給校長張國恩，並承諾將發揮自身的創造力與影響力，以東海校友的力量，和校長一起讓東海重返榮耀。