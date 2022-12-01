111學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級第二階段預賽，12/2日起在義守大學點燃戰火，主場的義守大學早已醞釀籃球熱迎接義大主場週，師生們自組加油團，誓言要擔任最稱職的場邊最佳第六人。場上的熱血沸騰也將延燒到場外，義守大學將在主場週賽事期間推出「入場三重送」，有限量的美食、137週邊商品以及球鞋等好禮回饋球迷。

義守大學本學年度依舊堅持以「本土戰將」為陣容，隨著白曜誠與邱子軒前進職業聯盟，陳品銓也進到SBL，因此進攻火線劉承彥扛起主戰控球後衛重任，掌握進攻開火權，又肩負承先啟後的責任，劉承彥已成為教練團寄予厚望的關鍵人物。劉承彥在今年夏天進入中華培訓隊，歷經國家隊的洗禮，以及熟悉義大教練團的戰術系統，的確是帶領義守大學前進八強的重要火力。自我要求相當高的劉彥承，非常明白在多數境外生掌控的禁區裡，要切入挑戰籃框必會受到阻礙，因此他在每天例行訓練結束，苦練三分外線，強化遠程狙擊的穩定性，以帶領球隊前進八強。

進攻火線劉承彥扛起主戰控球後衛重任，同時苦練三分外線，強化遠程狙擊的穩定性，期待帶領球隊前進八強。(照片/義守大學提供)

義守大學籃球隊總教練謝玉娟表示，包含劉承彥在內，今年義守大學前前後後就有8位球員入選國家隊，在新人中來自乙組善化高中的陳廷霖，以及黃茂根、史承平、柯中凱、許駿偉等都是潛力新星，教練團希望藉此磨練更多本土球員，比起奪冠，義守大學更重視球員的未來與國家籃球的發展。

UBA義大主場週，義守大學以「本土戰將」為陣容，挾帶主場優勢，將以最熱血的拼勁尋求晉級。(照片/義守大學提供)

向來全力支持運動賽事的義守大學，除了集團關係企業長期贊助球隊經費外，今年UBA主場週也規劃「入場三重送」活動，於義大球隊出賽前一小時發放限量好禮兌換券，讓球迷在賽後可享美食、拿好禮，甚至還有機會兌換與球員同款的球鞋；其中，小娟教練的母親將親手製作球隊專屬私房料理「謝媽肉燥飯」，回饋給廣大球迷，用美食感謝球迷的支持與愛護。

今年UBA的A、B兩組中，B組有世新、健行、台藝、高師、義守、文化等大學，還有重返一級的台體及北市大，八間學校將從12月2日到9日展開為期七天的對戰，義大體育館門口也會設置服務攤位，販售球隊相關產品，12月義大籃球熱，HIGH翻校園。