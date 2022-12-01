智泰科技宣布與臺北城市科技大學資工系共同成立「AI圖像辨識軟體種子教師培育中心」，智泰科技共捐贈2000套AI人工智慧圖像辨識軟體，總價值超過8億。此次AI培育中心揭牌暨捐贈典禮由臺北城市科技大學董事長鄭逢時、校長馮美瑜和智泰科技董事長許志青共同出席，場面盛大，期望透過產學合作計畫培育未來AI圖像辨識種子教師及人才，強化台灣在AI圖像辨識的創新技術與能量。

城市科大校長馮美瑜(左)和智泰科技董事長許志青(右)合影。(照片/城市科大提供)

城市科大校長馮美瑜表示，AI人工智慧在圖像辨識技術活絡發展的趨勢下，產業人才需求提高，期望透過與智泰科技的合作，帶給學生明確的奮鬥目標、業界能獲得所需之優秀人才；這些年我們工程學院一直參加主流國際發明展，拿到獎牌數超過620面，上週韓國首爾國際發明展，拿到5金4銀1銅和1特別獎，金牌與總獎牌數全國第一。這次和智泰科技的合作，希望能為產業界培育務實致用人才。

智泰科技董事長許志青表示，整個目標是要讓AI教育紮根，希望大學能扮演介面的角色。除了培養學生之外，也能夠為業界的人才做培訓，向下紮根和高中學校合作辦理種子師資培訓，捐贈只是一個開始，希望雙方一起合作有更好的成績。

這套VisLab軟體特點突破過往AI學習限制，讓全校師生不論是否具備AI或程式語言背景都可操作，快速的學習AI辨識技術並創造出專屬的AI模型。只要人可清楚辨識的項目，都可透過VisLab訓練出AI模型，不僅可應用於工業的瑕疵檢測外，也能應用於生活領域中，如：交通號誌、智慧家居、蔬果辨識、動植物辨識、商品辨識、人流偵測等領域。

這次智泰科技總共捐贈城市科大16個系共1600套AI軟體，同時也邀請基隆二信中學、北市景文高中、新北東海高中及新竹光復高中，由臺北城市科大資工系代為贈送給這4間學校，每間學校100套共400套AI軟體，並協助擔任這4間學校的種子教師。透過軟體捐贈與師資培育，提升學生們對AI圖像辨識技術的瞭解與圖片蒐集技巧，與現代產業趨勢接軌，為自己職涯加分。