國立臺南大學為慶祝創校124週年，於12月1日上午黃宗顯校長帶領南大師生前往創校地點臺南市三山國王廟，遵古禮點燃校慶運動會聖火。隨後，並邀請附屬中學、附設實驗小學、附屬啟聰學校師生，全學園齊聚南大府城校區紅樓前，為124週年校慶揭幕開鑼，宣告校慶系列活動正式熱鬧展開。

南大歷年校慶前夕均前往三山國王廟點燃聖火，始創大專院校校慶運動會點燃聖火古禮，象徵在地化、傳承續以開創之意。點燃聖火後，黃宗顯校長、校友總會吳東林理事長及附屬中學校長陳森杰、附設實驗小學校長楊怡婷、附屬啟聰學校校長陳秀雅等全學園師生，於府城校區紅樓前為南大124週年校慶揭幕開鑼。南大紅樓建築始於民國11年，歷經一百年，造就師資培育的優良基礎與傳承。南大以紅樓玄關立面原貌，兩側輔以廊道立柱布景「幸福南大 教創領航，國立臺南大學校慶」為題，為124週年校慶揭開熱鬧序幕。

國立臺南大學為慶祝創校124週年，於12月1日上午黃宗顯校長帶領南大師生前往創校地點臺南市三山國王廟，遵古禮點燃校慶運動會聖火。(照片/台南大學提供)

揭幕典禮在司儀朗誦「紅樓頌讚」中開始，續以南大音樂系管樂團「神隱少女」悠揚樂聲，加上追求自然、美與創造性的現代舞、展現青春熱情活力的熱舞、太極拳、戰鼓、以及民俗體育中心展演競技龍「龍翔鳳舞」等精彩表演，南大附小幼兒園更以「閃亮童年」舞蹈，吸引師生、家長、貴賓的目光。最後，由南大與附小、附中、附聰四位校長及學生代表共同敲響124週年校慶的銅鑼12聲響，齊為南大124週年歡欣慶賀，現場熱鬧滾滾，歡欣鼓舞。

南大黃宗顯校長致詞表示，歡慶124週年校慶之際，衷心感謝歷任校長、師生同仁的共同努力，以及校友們與社會各界的愛護與支持，使南大在穩固根基上，積極創新、永續發展，成為具在地特色且與世界接軌的精緻型典範大學。南大將於12月17、18日(星期六、日)舉辦校慶運動會、慶祝大會暨傑出校友頒獎典禮、校慶園遊會，南大師生們精心籌劃各項慶祝活動，竭誠歡迎各界貴賓、校友共襄盛舉，為南大124週年獻上祝福與鼓勵。