新北市於11月29日至11月30日辦理最具壓軸的「全國高級中等學校111學年度商業類學生技藝競賽」，計175所學校參賽、745位各校頂尖好手同場競技。並於今（1）日舉辦盛大頒獎典禮，由市長侯友宜、教育部主任秘書廖興國到場，表揚11項職種105座個人金手獎、221位優勝英雄榜，其中新北榮獲12金手24優勝，表現璀璨亮麗。

侯友宜表示，新北市自106年起首創全國唯一技職教育科，連5年獲得教育部技術及職業教育成效評比最高榮耀優等獎。曾於107學年度承辦全國工業、109學年度承辦家事類競賽，本次則承辦參賽校數最高的商業類競賽，代表新北市具備引領全國技職第一的實力。更感謝支持本次競賽的產官學界，結合新北市永續發展精神，打造深具永續概念的競賽，更喜悅的是，看到參賽的孩子在自己的舞台上，發揮潛能，實踐夢想。

新北市長侯友宜與主辦學校三重商工校長李立泰(左)及協辦學校穀保家商校長嚴英哲(右)合照。(照片/新北市教育局提供)

特別的是，本次競賽的五大特色，分別為「唯一整合本市資源」、「歷年最多產業媒合」、「歷屆最高千萬贊助」、「獨家在地商家優惠」及「結合SDGs競賽」。其中更發想於SDGs10減少不平等理念，為了創造更多庇護就業機會，特別邀請新北市樂扶庇護工場協力，打造600個專屬111年最強商科賽、亮技在新北，且具有永續意涵的獎盃。

三重商工及穀保家商合力辦理111學年度商業類技藝競賽，其中規劃的11職種競賽，分別為商業廣告、網頁設計、程式設計、文書處理、電腦繪圖、會計資訊、餐飲服務、中餐烹飪、烘焙、商業簡報及職場英文。兩校的付出，成就「最具永續素養SDGs精神」全國技藝競賽舞台，讓全國各地師生炫技、亮技在新北，選手在歷經2天激烈競賽，獲獎時刻無不激動落淚，肯定自己的努力與新北的用心安排。

淡水商工學生羅詠仁榮獲得商業簡報職種金手獎第2名，他表示，感謝指導老師高于晴，花了這麼多時間和心力陪伴。同時也謝謝家人，總是關注自己的健康與心情。當上選手後，學習良多，包括比賽的準備、心態的調整，最重要的是，培養專業的簡報能力，讓我在高中生涯充滿自信，對於未來能更有方向。

另外，穀保家商餐飲管理科學生李翊榮獲得中餐烹飪職種金手獎第2名，他表示，國中期間自己不愛讀書，到了穀保後，找到方向，成為中餐烹飪選手，一開始對自己很沒自信，加上親人意外離世，一邊練習還要打工補貼家計，這些壓力曾讓自己很想放棄，感謝科主任江裕春與指導老師鐘森盈細心教導，讓自己走出困境，也更具中餐烹飪專業，未來將繼續在這個領域發展。

此次活動吸引全國產業界及大專院校共襄盛舉，募集獎品與獎金總市值超過新臺幣1,000萬元。獲獎的11職種金手第一名的學生和指導老師，將各獲頒一台APPLE IPAD大獎，另外，所有金手獎的指導教師，每人加頒一台AVer M5 USB遠距教學實物攝影機，金手獎學生再加頒樂高積木組。

為增添選手的尊榮感，規劃11職種、從優勝到金手獎，學生及指導教師都可獲水晶獎盃，並安排師生同框合影，紀錄榮耀的時刻。除頒獎典禮外，現場安排摸彩活動，亦或進入臉書「新北學bar」粉絲頁參加抽獎活動， IPAD2台、維多麗亞酒店、萬豪酒店住宿餐飲劵等超過60個獎項，等您來抽。

教育局表示，新北市自108年起4年4億推動「PRIME贏得未來技職人才」計畫，其中培育頂尖人才中，規劃全國最完整的三級培訓及6種技職競賽人才金手培訓，更首創全國唯一加碼百萬技藝(能)獎勵金，支持選手精進專業技能，培養發光發熱的世界技能人才。