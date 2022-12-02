夢想淘心室12月2日周五 【創時空】邀請到新小牛頓雜誌的發行人牛伯伯，笑咪咪的牛伯伯在節目中跟聽眾分享寫日記是一個非常好的習慣，或許很多年後我們會忘記日記裡的某些記憶或是瞬間，但是當你重新看到日記內容會重拾當時的那個心情，會發現那些曾經帶你一起成長不管是開心的難過的回憶。

長達十幾年在教育電台開節目的牛伯伯，把它的podcast處女秀給了夢想淘心室，志願不想當老闆的他卻一畢業就當了老闆，人生際遇就是這麼奇妙。投身兒童科學教育長達30年的牛伯伯，原本的書寫計畫是將其善長與受用的事情傳達給大眾，但後來想到孔子所寫的書，都是把古人的智慧轉成自己的話翻譯給他的弟子聽，因此牛伯伯也效仿孔子的作風，將一些值得一讀的古書用自己的話翻譯成白話文，讓大家能夠更容易明白其道理。

包含冰鑑、麻衣、識人術，經過牛伯伯淺白的口語話的陪讀後，非常推薦大家一起讀這些有趣的典籍。牛伯伯說只要聽眾留言，他再來夢想淘心室聊心事時，他要送出三十本書；因此聽眾們不要錯過今日的節目。

節目收聽入口: https://sndn.link/928campus/Mp1E57