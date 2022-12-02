2022車用電子創意發明競賽圓滿落幕，龍華科技大學師生團隊在此次競賽獲得大專組1項第一名、4項第二名、1項第三名及3項優選。高中職組則獲得1項第一名、1項第二名、4項第三名和5項優選獎，總計奪下20座獎盃，充分展現學校在車用電子設計研發領域的軟實力。

由車用電子協會主辦的2022車用電子創意發明競賽，全國技專校院及高中職共200多組參賽隊伍報名，競爭相當激烈。評審初選下，有78組參賽隊伍進入決賽，並於11月舉辦現場決賽。競賽分成大專組及高中職組，大專組參賽隊伍包含龍華科大及台灣大學、台北科大、高雄科大、台北商業大學等校，高中職組則包含大安高工、新北高工、板橋高中、桃園治平高中、啟英高中等校，參賽隊伍在緊張氣氛中，展現相互學習觀摩精神，同場競技。

競賽結果，龍華科大電子工程系助理教授張志聰與北科大教授鍾明桉跨校合作指導的「TPDH」團隊，勇奪大專創新理論組第一名；張志聰也在本次競賽獲得亮眼成績，於決賽中榮獲大專組第一名、第三名和優選佳績。大專系統整合組由國立宜蘭大學老師夏至賢、陳永耀指導的「Yilan_Road_8」組獲得第一名。高中職系統整合組及創新理論組分別由龍華科大電子系五專部老師康振方及唐建富指導的「一切隨緣」，以及大安高工老師陳崇文、邵時俊指導的「大安控制好棒」獲得第一名。

龍華科大電子系「TPDH」團隊由老師張志聰、鍾明桉指導，勇奪大專創新理論組第一名。(照片/龍華科技大學提供)

龍華科大在此次競賽中，總計在大專組獲得9座獎盃，高中職組則獲得11座獎盃，共計囊括20座獎盃，傲視群倫。電子系老師張志聰表示，不管是龍華科大學生或是跨校指導學生，都能深入核心並且因材施教指導，學員周家毅、劉堃葦、林宏柏和張岫昇來自不同高中職，專長也各有大不同，都能在互相討論與學習中，發揮團隊合作精神，並從激烈競爭中脫穎而出，獲得獎項肯定，團隊成員都非常開心。

張志聰指導學生，在2022車用電子創意發明競賽表現優異。(照片/龍華科技大學提供)

指導五專生的電子系老師康振方指出，第一次帶五專生張乙藩、彭世睿、張鈞凱、林冠廷和翁碩濱參加電子創新發明競賽，獲得高中職組系統整合組第一名。學員們孜孜不倦地對於陌生技能與新知識的學習態度讓他印象深刻，從電路設計、軟件編程到韌體測試，每位學員都展現出積極的學習態度與實作熱忱。而老師唐健富參與指導，更提供許多設計概念上的寶貴建議。

龍華科大副校長陳逸謙和貴賓及裁判合影。(照片/龍華科技大學提供)

龍華科大校長葛自祥特別恭喜龍華師生團隊優異表現。他表示，學校多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，強調讓學子從做中學，以提升專業與實務能力。他除感謝車用電子協會提供學生表現舞台，培養學生深入了解車用電子相關產品與生活結合之應用，鼓勵學生發揮想像與創意，將之轉化成創新作品，激發潛在創造力，期許未來能有更多的創意發想刺激產學發展，以深化我國車用電子產業之創新能力。