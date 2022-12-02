新北市新住民逾11萬人居全國之冠，為協助新住民適應在台生活環境、提升親子教養知能與溝通技巧，新北市教育局開設各項新住民學習課程及新住民72小時中文班，自108年以來已開辦146班新住民72小時中文班，逾2,000名新住民朋友受惠。

教育局指出，有一群住在東北角偏鄉的新住民媽媽們，積極參加學習華語一段時間後，紛紛投入學校或社區的公益活動，體現取之於社會投報於社會的精神。瑞芳區越南籍小葉、小石及小何（皆化名），分享學華語後，在日常生活、親職教養、求職、公益服務與創業的翻轉故事，新住民媽媽已成為新北向前的堅實力量。

瑞濱國小新住民文化體驗。圖說：新住民媽媽們合照，小何(左1)，小葉(左2)，小石(左7)。(照片/新北市教育局提供)

住在瑞芳深澳，擔任瑞濱國小志工超過10年的越南籍媽媽小葉，兒子1歲多時被診斷為重度聽障，不識華語的她，只能比手畫腳帶兒子四處求診。白天她照顧小孩就醫、就學，晚上則積極參加瑞濱國小的華語班進修。幾年後小葉的華語進步快速、語文能力優，到校擔任雙語志工，協助學校的新住民家長解決問題及加油打氣；即使經濟拮据，她仍希望在能力範圍內貢獻所長，她憑藉突出的華語的能力加上對美甲的喜好，除自己創業美甲店，更扶助其他經濟困苦的越南媽媽創業。

在瑞濱國小自立午餐廚房擔任廚工的小石，107年時因兒子即將就讀幼兒園，為了要掌握兒子的學習情況，參加新住民72小時中文班。不論雨下得再大或寒流來襲，她仍帶著兒子到校上課，從不間斷，她也於108年8月取得中餐丙級證照，運用烹飪專長，經濟自給。小石說，她以兒子為圓心，透過學華語讓她的人生畫出一個圓，不但能夠在異鄉自立也能當孩子的典範，就算人生從零開始，只要勤勉努力，也能擁有自己的一片天。

來自越南的小何，住在瑞芳磅磅仔，93年起參加新住民72小時中文班，至今從未中斷學習，她可說是「永遠的班長」，守護瑞濱新住民姐妹們，提醒她們不要脫隊、繼續向學。小何與小石因學習華語而結交，常常一起投入學校的志工行列，協助教師、支援翻譯或總務等人力資源工作，促進學校辦理新住民活動能順利圓滿。

瑞濱國小輔導主任陳香媛說，這群新住民媽媽學生，是勤奮好學的庶民典範，而在長期任教的老師眼中，師生在課堂中一起品嘗反芻人生中的酸甜苦辣，堅持不放棄，就是她們的生命徽章。

教育局長張明文表示，新北市今(111)年開辦新住民72小時中文班課，總計實體及線上共34班，提供約500名新住民學習，未來新北市將持續開辦服務新住民，提供華語學習的需求，協助新住民朋友更融入在地生活，成為新北向前邁進的穩定新力量。