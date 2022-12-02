東海大學今(12/2)日辦理首屆東海全球校友領袖高峰會，校長張國恩率領行政團隊與各地校友會會長拜訪臺中市政府時，再次獲交通局長葉昭甫強調捷運藍線將加快興建腳步，而東海大學因為腹地廣大，不僅將擁有三個捷運站，未來可望透過捷運的興建，讓市政府與東海大學攜手合作，推動捷運共構計畫與台灣大道校園圍牆拆除與環境美化工程。

東海大學為凝聚全球及台灣各地區校友的向心力與共識，由公共關係室發起、主辦，校友總會、EMBA校友會協辦的「第一屆東海全球校友領袖高峰會」，2日下午開始進行為期兩天的活動。在校長張國恩帶領下首站拜訪臺中市政府，並由中市府秘書長黃崇典率水利局長范世億、交通局長葉昭甫、社會局長彭懷真、經濟發展局長張峯源和新聞局長鄭照新等五大局處首長進行接待，針對東海大學與市府的合作議案進行成果經驗交流及分享。

東海大學校長張國恩(右)送東海鮮乳給臺中市府，左為新聞局長鄭照新。(照片/東海大學提供)

水利局長范世億以「東大溪亮起來」進行主題演講，並與該計畫主持人東海大學研發長林惠真共同與談。范世億說，東海大學無償借用土地，並和臺中市政府運用自籌款及前瞻預算3億的經費，啟動了一年半的東大溪整治計畫，改善了近50年來困擾師生的汙水惡臭夢靨，此項公私協力創造出環境教育與永續的典範，也讓東海大學與臺中市政府屢屢獲獎。

東海大學校友領袖參觀臺中市願景館，進行數位互動導覽。(照片/東海大學提供)

交通局長葉昭甫則針對未來捷運藍線將經過東海大學的主題，和總務長柯耀宗進行「捷運交通共好合作」交流。葉昭甫強調，將加速捷運藍線的興建腳步，且因東海大學腹地廣大，將擁有三個捷運站，未來可望與東海大學攜手合作，推動捷運共構計畫以及台灣大道校園圍牆拆除等環境美化工程。身兼社會局長和東海大學教授身分的彭懷真，則和學務長龍鳳娣以「社會責任與地方創生」議題展開討論與分享。

東海校友經發局長張峯源以「大學城市的公私協力」為題進行演說，透過校友和校友的對話，分享成功經驗。而新聞局長鄭照新除了擔任參訪見面會的主持人外，也以「城市與大學廣宣行銷」和公關室主任黃兆璽展開對談。內容豐富多元，讓東海校友領袖更了解市府和東海大學在產官學研上的合作，以及校務發展的各項豐碩成果。

東海大學校長張國恩(右6)率領校友領袖拜會臺中市府，並與五大局處首長合影。(照片/東海大學提供)

明(12/3)日上午將由甫續任東海大學董事長的吳清邁和校長張國恩，領軍校內多位一級學術及行政主管，與來自全球各地區的40位校友會及系友會會長進行高峰論壇，由校長張國恩針對校務發展進行報告，公關室主任黃兆璽分享在少子化衝擊下的品牌行銷策略。此外，東海大學校友總會理事長李基正也將代表發表校友的多元期待。

東海大學校長張國恩表示，「第一屆全球校友領袖高峰會」的舉辦最大的目標是與校友領袖共同商議，如何在少子化的浪潮下，串連全球校友，展現團結並凝聚力量，幫助母校發展並重返榮耀。此外，也透過校內行政與學術一級主管與校友對談，展現東海大學未來的發展與願景。