2022台灣醫療科技展第二天，輔仁大學及附設醫院的展區有三個活動相當受民眾歡迎，吸引了許多人排隊體驗，分別是VR虛擬實境遊戲、大腦記憶系統健檢與呼吸道插管實作教學。
用虛擬實境遊戲練習搭捷運 造福自閉症兒童，虛擬實境遊戲「星星孩子的元宇宙」是為自閉症兒童而建立的互動式訓練系統，運用了現在非常熱門的VR科技來幫助他們學習日常生活。在捷運場景中，一套上VR頭戴顯示器，眼前會立刻出現輔大捷運站附近的街景，兒童可利用手持控制器讓自己在虛擬實境中行走，與他人互動，學習搭捷運的相關知識，透過遊戲的模擬畫面多次練習搭捷運。另一個場景是表情辨識，透過各種遊戲互動，讓自閉症兒童進行表情模仿、表情辨識和情緒覺察，整個學習過程輕鬆而有趣。
內政部資料顯示，2021年65歲以上的老年人中，失智症約有30萬人，佔老年人口的7.64%，相當於每13位老年人就有一位失智者。失智症的前驅表現是輕度認知功能障礙（Mild Cognitive Impairment，MCI），而MCI的惡化預測因素之一為負責短期記憶的海馬迴的大小。在輔大展區可以免費進行短期記憶的健康大檢測，只需要透過玩遊戲的8-10分鐘，檢測者就能得知自己的短期記憶力好不好。
展場中搶救呼吸氣管內插管體驗遊戲，位在輔大四樓的展區，一樓設有醫師力大挑戰專區，規劃有一日呼吸治療師體驗活動──命懸一線，學會後搶救呼吸快又準！由輔大醫學院呼吸治療學系的老師場開課，手把手教你操作及模擬急救實況，讓大家體驗如何搶救無法自己呼吸、命懸一線的病人，學習者將對假人執行氣管內插管流程，將氧氣送入肺部。每場的20個體驗名額總是很快被搶光， 12月3-4日展覽期間還有三場開放體驗，民眾可把握。
此外，輔大展區每天設有醫療新知講座。12月2日的「重度聽障患者的福音—人工電子耳」主題，輔大醫院耳鼻喉科卓筱芸主任，深入淺出地剖析了聽覺原理、指出輔聽器/助聽器/人工電子耳的區別，以及電子耳的適用對象、優點、風險、費用、微創手術最新發展，短短半小時讓民眾收獲滿滿。
輔仁大學為全國唯一有體育系、醫學系及附設醫院的綜合大學，所設立的運動醫學中心以骨科微創手術聞名，2020年的相關手術已近800台，成長相當迅速。輔大醫院骨科洪嘉鴻醫師在「女性運動世界觀」講座裡，講述了女性運動三聯症：飲食失調、骨質疏鬆、無月經。此外，「醫療傳愛零距離」講座中，輔大醫院門診部高芷華主任則分享了偏鄉遠距醫療現況及展望。
明後天的精彩講座主題包括：吞膠囊做胃鏡、心導管手術的最新進展、腦中風機械取栓術、打呼睡眠超輕鬆檢測法、樂高病房體驗，有興趣的民眾可以來輔大的展區免費聆聽。
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