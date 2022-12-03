面對臨床醫學教材與高擬真模具價格高昂的困境，輔大衍生企業三創列印公司，導入3D列印技術來製造客製化醫學教學模型，以醫事人員的醫學專業結合不同材質及設計巧思，讓教師從需求者變成設計者，製作出最能貼近需求的教具，3D列印技術可快速製作原型樣品、在線共享設計與進行分散式生產，也無須將損毀教具送回原產地國家進行評估處理，使得維護費用低且處理快速。相關技術及產品詢問度高，並已取得專利，將推往國際市場。

肌少症與肌力不足是近年常被提出的話題，肌少症症狀不分年齡層都可能發生，原因除了老化，甚至飲食及運動習慣不良也關係，由輔大教授開發的益生菌商品「輔仁好菌」，除了大眾熟知的改善腸胃道機能，還著重在運動能力的提升。

輔大衍生企業三創列印公司，導入3D列印技術來製造客製化醫學教學模型。( 照片/輔仁大學提供)

食品科學系蔡宗佑教授的研究中還包括調節血壓、改善高血壓的認知功能障礙，目前透過益生菌的發酵與製程，還能幫助口腔健康改善，增加更多好菌，減少蛀牙跟牙周病發生，食品科學系透過工業化的製程也能放大到300億的菌數，並提供包裝食用，有別於市售幫助腸胃道改善的益生菌，輔仁大學研發技術，還能改善口腔健康、增進運動能力。「輔仁好菌」由輔大衍生企業「輔大一粒麥」商店販售，在醫療展期間提供試吃及優惠組合。展場還有多場輔大醫院醫師親臨演講，歡迎參觀學習新知，認識健康！