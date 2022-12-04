由中華兩岸文經協會與福建省廣播影視集團海峽電視台主辦的【2022第十四屆海峽兩岸電視主持新秀會】於10月份開始徵件，今日選出三名最優秀的選手將參與兩岸總決賽。本屆參賽資格限27歲以內，從學生到主持業界皆有好手報名參加，其中年紀僅19歲的世新大學陳妤蒨成本屆大黑馬，與其他二位獲勝選手將同時參與兩岸總決賽。

評審委員劉盈秀主播。(攝影/景義婷)

評審之一的知性才藝主播劉盈秀，鼓勵選手在人生的每個階段都有屬於你的不同賽場，經過今天這場主持新秀會之後，你所得到的養分、技能、經驗、知識在你未來的每個階段都是非常好的土壤，無論是否得到名次，你都已經做了最好的自己。

評審委員溫偉群教授。(攝影/景義婷)

口語傳播專家，溫偉群教授在最後總講評時表示，口才是每個人成功的第一個門票，口才就像一個點、一個線、一個面。表達時第一要點就是想辦法能夠抓到一個記憶點，特別是聽眾有什麼想聽的，第二要想辦法找到一個對比線，第三則提醒不要忘記人除了理智之外還有情感面，勉勵今天站在這裡參加台灣菁英賽的每位選手，已經獲得一張永遠可以通往成功的門票。

評審委員李明川老師。(攝影/景義婷)

李明川老師針對服裝造型這部分表示，很多的參賽者是主持的新手，其主持風格與自己的服裝是沒有連在一起的，這會讓人產生疑惑。此外，很多人聲音很好聽，但是他的情緒張力表現得不夠好，希望未來大家在任何場合都能把握自己的戰鬥能力。

主辦單位中華兩岸文經協會宋智忱理事長鼓勵選手，努力完成夢想。(攝影/景義婷)

今日決賽總計有26位主持新秀參與評選，最終選出的三位優秀的最強音，分別是江盛祺、陳妤蒨、紀羽柔，未來將代表台灣參與兩岸總決賽，讓我們一起期待與祝福他們在總決賽時能夠有精采的表現，用最好的表現拿到最好的成績，一路向夢想靠近。

本次獲選兩岸總決賽資格三位選手，右三江盛祺、右四陳妤蒨、右五紀羽柔。(攝影/景義婷)

年僅19歲的世新大學陳妤蒨成大黑馬，拼進兩岸總決賽資格。