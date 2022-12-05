夢想淘心室週一單元【手足無錯】邀請到一位畢業於傳播科系，目前從事媒體相關職業的彥之。排行老二的她最好養？彥之擁有一位姊姊與弟弟，笑稱自己跟弟弟其實都是被姊姊欺負的對象，原因竟是他們倆人都太乖太聽話了，個性活潑熱情的彥之認為自己就像是白肉的火龍果，外表與內在完全不同，朋友們對她的第一印象大多與相處過後的認知與感覺有所反差。

彥之表示在家中與姐弟的相處模式有如朋友一樣。記得在讀書時期，姐姐為了逗妹妹會躲在門後等待時機給妹妹一個驚喜，為了就是要看到妹妹被嚇到追著姐姐的場面，也因為彼此太了解，彷彿有讀心術的彥之完全能預知姐姐的想法，因此沒做出姐姐預期中想要的反應。長大之後姐姐還會不時提到當時沒看到驚嚇的表情真的太可惜。此外彥之也在節目中透露出自己曾經被姐姐跟弟弟的所講的話感動，她呼籲大家要珍惜身邊的手足，想知道是什麼的話讓彥之姊感動到了嗎?別錯過今天下午五點上架的【手足無錯】。

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