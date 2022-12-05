佛光大學與伊甸基金會今(12/5)日上午，於松菸文創園區佛光大學產品與媒體設計系成果展中，雙方簽署產學合作意向書，強強聯手推出伊甸與佛大的2023年兔年聯名禮盒—「歡喜禮盒」。簽約儀式由佛光大學何卓飛校長、伊甸基金會副執行長曹儉，代表雙方簽下合作意向書。伊甸基金會庇護事業處處長陳智宏、佛光大學傅昭銘副校長、產品與媒體設計系系主任高宜淓、產媒系伍大忠老師、產媒系林志冠老師、產媒系申開玄老師、健康與創意蔬食產業學系吳仕文老師等人皆出席一同見證歡喜時刻。

佛光大學攜手伊甸基金會推兔年歡喜聯名禮盒(右起吳仕文老師、陳智宏處長、伊甸基金會副執行長曹儉、佛光大學校長何卓飛、佛光大學傅昭銘副校長、高宜淓老師)。(攝影/王雅芬)

佛光大學校長何卓飛表示，佛光山星雲大師興學以濟貧扶弱為初衷，讓弱勢學生脫胎換骨為信念，創校至今邁入第23年，一直積極善盡社會實踐的責任。這個理念與伊甸基金會服務弱勢與設會理念不謀而合。雙方期待透過公益作為合作計畫起點，除了為伊甸庇護工場烘焙商品開闢新產品線外，佛大的師生也有更多實務學習機會，一起參與社會服務弱勢，展現佛光大學三好教育的精神，共同為社會實踐盡一份力。

聯名商品由健康與創意蔬食產業學系吳仕文老師帶著學生研發蔓越莓夏威夷堅果塔、金棗酥。(攝影/王雅芬)

伊甸基金會與佛光大學合作案，包含「蔬食烘焙商品開發」、「既有盒材包裝重新設計」以及「實習合作」三大方向，此次佛大透過跨系合作，展現在蔬食產業研發的能量、產媒系設計的專業、社會學暨社工學系的企業所需人才，與伊甸基金會協力共贏共好。

佛光大學攜手伊甸基金會推兔年歡喜聯名禮盒，記者會現場開放品嚐。(攝影/王雅芬)

伊甸副執行長曹儉表示，伊甸40年來致力於為身心障礙朋友打造職業訓練環境，庇護工場是身障朋友練習工作技能的安心場所，透過適切的支持，讓他們的人生有選擇的機會。伊甸的庇護禮盒不只是公益，更要好吃有品質！這次與佛光大學的合作，不僅在包裝上創新，在口感上更是美味再提升，感謝佛大師生一同加入公益的行列，和伊甸一起幫助身障朋友勝任工作、實現自我，讓他們的未來有更多可能。

佛光大學校長何卓飛表示，佛光山星雲大師興學以濟貧扶弱為初衷，這個理念與伊甸基金會服務弱勢與設會理念不謀而合。。(攝影/王雅芬)

2023年兔年年節「歡喜禮盒」伊甸基金會與佛光大學聯名款，內容物包含蔓越莓夏威夷堅果塔、金棗酥、麥香蔓越莓小西餅、巧克力杏仁小西餅、咖啡小西餅。其中，蔓越莓夏威夷果塔與金棗酥兩樣是由佛光大學研發的聯名商品，蔓越莓夏威夷堅果塔，嚐起來小巧無負擔，蔓越莓與堅果的結合，為平凡的堅果塔更添風味；金棗酥爽口的內餡，酸甜不膩，從食材挑選便能感受到出佛光大學協助宜蘭在地小農研發的用心。

佛光大學擁有全台唯一的健康與創意蔬食產業學系與蔬食研發中心，此次聯名商品由健康與創意蔬食產業學系吳仕文老師帶著學生，延伸到伊甸庇護工場蔬食產品線，載加入宜蘭在地小農的金棗，一起合作開發創意蔬食烘焙產品。並透過跨系合作在產品的包裝上，由產品與媒體設計學系老師與大三學生李欣諠同學設計，為伊甸庇護工場既有商品之盒材，進行外觀的改造。

另外，伊甸基金會同時也開放佛大社會學暨社工學系學生前往伊甸實習，以更了解機構的服務，未來進入職場後也將縮短磨合期。伊甸基金會與佛光大學雙強推公益為彼此與社會帶來最大的效益，民眾不妨多給予 支持。