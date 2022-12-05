佛光大學與伊甸基金會今(12/5)日上午，於松菸文創園區佛光大學產品與媒體設計系成果展中，雙方簽署產學合作意向書，強強聯手推出伊甸與佛大的2023年兔年聯名禮盒—「歡喜禮盒」。簽約儀式由佛光大學何卓飛校長、伊甸基金會副執行長曹儉，代表雙方簽下合作意向書。伊甸基金會庇護事業處處長陳智宏、佛光大學傅昭銘副校長、產品與媒體設計系系主任高宜淓、產媒系伍大忠老師、產媒系林志冠老師、產媒系申開玄老師、健康與創意蔬食產業學系吳仕文老師等人皆出席一同見證歡喜時刻。
佛光大學校長何卓飛表示，佛光山星雲大師興學以濟貧扶弱為初衷，讓弱勢學生脫胎換骨為信念，創校至今邁入第23年，一直積極善盡社會實踐的責任。這個理念與伊甸基金會服務弱勢與設會理念不謀而合。雙方期待透過公益作為合作計畫起點，除了為伊甸庇護工場烘焙商品開闢新產品線外，佛大的師生也有更多實務學習機會，一起參與社會服務弱勢，展現佛光大學三好教育的精神，共同為社會實踐盡一份力。
伊甸基金會與佛光大學合作案，包含「蔬食烘焙商品開發」、「既有盒材包裝重新設計」以及「實習合作」三大方向，此次佛大透過跨系合作，展現在蔬食產業研發的能量、產媒系設計的專業、社會學暨社工學系的企業所需人才，與伊甸基金會協力共贏共好。
伊甸副執行長曹儉表示，伊甸40年來致力於為身心障礙朋友打造職業訓練環境，庇護工場是身障朋友練習工作技能的安心場所，透過適切的支持，讓他們的人生有選擇的機會。伊甸的庇護禮盒不只是公益，更要好吃有品質！這次與佛光大學的合作，不僅在包裝上創新，在口感上更是美味再提升，感謝佛大師生一同加入公益的行列，和伊甸一起幫助身障朋友勝任工作、實現自我，讓他們的未來有更多可能。
2023年兔年年節「歡喜禮盒」伊甸基金會與佛光大學聯名款，內容物包含蔓越莓夏威夷堅果塔、金棗酥、麥香蔓越莓小西餅、巧克力杏仁小西餅、咖啡小西餅。其中，蔓越莓夏威夷果塔與金棗酥兩樣是由佛光大學研發的聯名商品，蔓越莓夏威夷堅果塔，嚐起來小巧無負擔，蔓越莓與堅果的結合，為平凡的堅果塔更添風味；金棗酥爽口的內餡，酸甜不膩，從食材挑選便能感受到出佛光大學協助宜蘭在地小農研發的用心。
佛光大學擁有全台唯一的健康與創意蔬食產業學系與蔬食研發中心，此次聯名商品由健康與創意蔬食產業學系吳仕文老師帶著學生，延伸到伊甸庇護工場蔬食產品線，載加入宜蘭在地小農的金棗，一起合作開發創意蔬食烘焙產品。並透過跨系合作在產品的包裝上，由產品與媒體設計學系老師與大三學生李欣諠同學設計，為伊甸庇護工場既有商品之盒材，進行外觀的改造。
另外，伊甸基金會同時也開放佛大社會學暨社工學系學生前往伊甸實習，以更了解機構的服務，未來進入職場後也將縮短磨合期。伊甸基金會與佛光大學雙強推公益為彼此與社會帶來最大的效益，民眾不妨多給予 支持。
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