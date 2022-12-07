(實習記者 / 郭俊偉 )2022「第十四屆海峽兩岸電視主持新秀會」夢想新聲音台灣賽區菁英會於周日(12/4日)在台北舉行，主辦單位中華兩岸文經協會表示，本次競賽的參賽者限18~28歲，期望藉由此次的賽事選出3位代表台灣的年輕新秀，與大陸選出的優秀新秀進行總決賽，提攜與培養新一代主持人才。

2022「第十四屆海峽兩岸電視主持新秀會」夢想新聲音台灣賽區菁英會，經過第一波初選，共選出26位參賽者進行決賽，選手經過自選、即興題與加分題三環節評選出最優秀的3位選手，獲選的新秀除了能得10000元的獎金外，更可以拿到參加兩岸總決賽的門票，與大陸的主持高手進行PK。

新秀會決賽邀請到了時尚教授李明川老師、口語傳播專家溫偉群教授、知性才藝主播劉盈秀、中華兩岸文經協會王雅芬秘書長、1111人力銀行副發言人蘇子朋等5位擔任評審，溫偉群教授表示，在表演中讓觀眾保有記憶點是每位主持人必須思考的問題，所以創造記憶點往往是新秀們在主持上遇到的第一道難關。王雅芬秘書長表示，在台上除了台風之外，主持時聲音的控制與表達的內容就是魅力，不是愈多愈好，愈大聲遇能帶動氣氛，融入情感也是重要環節，此次每位新秀表現都超棒。蘇子朋老師則指出，作為一個稱職的主持人，並不能只是永遠把氣氛維持在最高點，而是需要有一定的起伏，才能讓觀眾不會感到厭倦，他也建議新秀們，多多參與口語表達的比賽，並將每次的比賽過程錄下後反覆檢討，堅持下去一定能使自己更加進步。

本次獲獎的參賽者分別為江盛祺、陳妤蒨、紀羽柔(排名不分先後)，優勝者之一的江盛祺曾被選為「新竹先生」，他表示自己先前在2019年參加過該期的「夢想新聲音」，當時的他認為憑著自己多年的主持經驗，應該能拿到不錯的成績，可沒想到最後結果不僅沒得到優勝，還傳出評審老師的給出的分數沒有很高，這讓江盛祺下定決心要增進自己的能力。而他認為，想要提升自己的能力最直接的方式莫過於讀書，閱讀各方面的書籍是一件挺有趣的事情，恰逢先前疫情爆發，讓他有充足的時間可以專注研究。江盛祺要將自己的收穫透過「主持」的方式傳遞給每一位觀眾。

優勝者之一的江盛祺曾被選為「新竹先生」，他表示可利用讀書來提升自己的實力。(攝影/郭俊偉)

在主持過程中多次以「唱歌」的方式來展現自我的朱玟憲同學表示，自己學了表演課程長達了6年的時間，未來也想繼續朝著表演這條路邁進，但由於表演者的收入相當不穩定，所以才想選擇加強主持這方面的技能，藉此增進未來的競爭力。即使如此，朱玟憲還是不想忘記最初表演這方面的特長，他提到在多次修改腳本後，認為自己的本質還是一位表演者，於是便在老師的建議下將表演的要素加進主持的橋段中，才有了在台上唱歌的橋段。

朱玟憲同學表示，想透過磨練自己主持的能力，在未來擔任表演者的路上相輔相成。(攝影/郭俊偉)

講台上聲稱自己「很能吃」的陳亮穎同學表示，會這樣做自我介紹都是來自於朋友的稱讚，由於從小就很喜歡吃美食，再加上吃東西的模樣總是會勾起身旁朋友的食慾，令她認為吃飯是一件十分快樂的事情，所以也成為了自己的一項特質。被問到為什麼會參加這次的比賽，陳亮穎也笑著說是為了突破過去的自己，本次是她二度參賽，在先前的比賽經驗中，她說起話來總是過於字正腔圓，也讓她的主持看起來有些不流暢，本次參賽就是希望能改善過去的壞習慣，讓整體變得更自然些，藉此展現出新的自己。

陳亮穎同學表示，本次為二度參賽，希望能改善前次不足的地方，進一步展現出新的自己。(攝影/郭俊偉)

受邀出席評審會的中國時報暨時際創意傳媒王儒哲總經理表示，主持是件不容易的事情，除了要穩住台風，同時也要兼顧娛樂大眾，因此他也勉勵在場新秀，平常除了訓練自身台風以外，也可以多閱讀書籍充實自己，這樣在台上也能增加自身的臨場反應，在舞台上掌控全局，希望新秀們透過這次的競賽能夠更加進步。