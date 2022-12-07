夢想淘心室12月7日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請迪士尼幕後推手簡廷在董事長深聊成功祕方。大人或小孩最喜歡的迪士尼樂園，幕後推手竟然與澳門與全球台商聯誼會簡會長有關，簡會長在節目中提到自己最喜歡的食物並非高級餐廳的餐點，只是一碗簡單、隨處可見的台南蚵仔麵線。寒門出身的他將自己比喻成像水蜜桃，因為在寒帶氣候要長出一個水果非常不容易，水蜜桃卻能在寒帶地區生長的這麼好這麼多汁，就像自己雖然小時候家裡窮到沒有門，然而經過努力也能成為一名全球知名，企業有成的企業家。

簡廷在提到，人生最寶貴的經驗就是遇到挫折，每一次的挫折都是成功的累積，因為有這些挫折，人才會快速有所成長。讓他印象最深的挫折是被自己最親信的朋友背信，是甚麼事情讓這位企業家覺得受挫呢？苦苦的鹹心事請收聽節目。

對於未來的夢想，事業有成進入人生下半場的簡會長提到，新加坡可以蓋環球影城、香港可以蓋迪士尼樂，為什麼台灣不能？自己最大的心願是，為台灣打造一個屬於台灣特色的主題樂園，他將他稱之為”ESG未來城”。希望透過這個園區計畫將國際人流、觀光、投資引進台灣，在他眼中的這個未來城不僅僅是一個主題樂園，更是結合了永續還有元宇宙，希望將整個台灣帶入一個新世紀。關於更多偉大的夢想與精彩內容都在今天的【曉宇宙~曉曉問大大】，千萬不要錯過。

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