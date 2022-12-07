飄洋過海來臺求學的境外生，在校園中可吃到屬於家鄉幸福味的美食，肯定可一解思鄉之愁。義守大學有來自40多國、將近1500位的境外生，「觀光餐旅學院」學生看準校內有來自全球四面八方的境外生，特別在「校內實習」課程中，推出異國料理，要讓不同國家的學生都有機會吃到家鄉味，因此餐旅管理學系大二學生團隊，就規劃印尼、港式、義式以及日式等異國料理系列，首先搶先登場的印尼料理「印家寶藏」，不單有道地的餐點，服務學生還穿上印尼傳統服飾batik，展現濃厚的異國風情。

「印家寶藏」有加多加多沙拉(gado gado)、巴東牛肉附印尼香飯、印尼冰茶、SEKOTENG、爆漿班蘭椰絲球佐奶油香蕉等，從前菜、主餐、飲品到甜點，學生精心烹飪。主餐巴東牛肉附印尼香飯，以特製香料入鍋爆香，接著再放入牛肉、自製高湯加以燉煮而成，微辣開胃的巴東牛肉搭配香氣四溢的印尼香飯，再加上濃郁的椰奶調味，一道香辣中帶有濃郁椰香味的傳統印尼料理驚豔四座。「國際學院」國際觀光餐旅學系印尼學生說，巴東牛肉附印尼香飯，在調味上有把香料的味道炒起來，再搭配上軟嫩的牛肉，吃起來香辣又美味。餐旅系大三王柏睿也特別前來光顧，他表示印尼菜屬於重口味，學弟妹有針對臺灣在地口味調整，接受度非常高。

義守大學「觀光餐旅學院」藉由實務課程學習，訓練學子開店當老闆，同時為未來就業做準備(照片/義守大學提供)。

擔任甜點製作的學生林瑞芬，是「印家寶藏」的靈魂人物，因為她本身就是來自印尼，不但分享印尼料理的風味與特色外，還指導同學製作印尼菜，將最道地的印尼料理呈現在校園中。主廚謝宗樺表示，校內實習的訓練不只是製作料理與營運規劃，同時還有同儕之間的溝通與配合，過程中他學習到團隊合作的重要性，大家就如生命共同體，每個人在團隊中都佔據不可或缺的位置。外場經理夏翊琁也說，很感謝學校提供這樣的平台與機會讓大家有實戰的經驗，可以為未來作好準備，此次的體驗收穫滿滿。

餐旅系學生以傳統印尼料理巴東牛肉附印尼香飯作為主餐，香辣濃郁的口感，讓前來品嚐的師生一吃就愛上(照片/義守大學提供)

餐旅系主任劉姚伶表示，學校提供完善的教學設備及實習餐廳，學生從入學開始就循序漸進培養專業知能，讓每位學生可以發揮所長，親自參與餐廳營運、內外場等不同的工作內容。義守大學校內實習課程，藉多元文化與美食的融合，讓本國生與境外生共同完成一道道叫好又叫座的異國料理，也讓前來用餐的義大師生，品嚐文化交織的美味。