2022國產農糧創意伴手禮競賽假玄奘大學附設雲來會館舉行；本次賽會除了延續去年的盛況，今年更創全國之先，以「歡迎來找茶」為主軸元素，意謂所有參賽隊伍必須將國產茶葉作為產品製作的必要食材之一，充份考驗本次六支決賽隊伍的創意與技藝。經過一天激烈的角逐，最後由來自台北市開平餐飲學校的「開平烘焙隊」抱回冠軍。

金牌獎作品-米榖太陽餅,鐵觀音堅果塔_開平餐飲學校。(照片/玄奘大學提供)

主辦單位玄奘大學國際餐旅暨管理學院朱廣興院長於現場致詞表示，玄奘大學藉由賽事的主辦除了響應農糧署積極推廣國產農糧外，也希望從競賽交流中激發出更多元且具有代表性的農糧伴手禮產品來向外界推廣；因此玄奘大學當扮演推手，更積極投入辦學，持續培育學生成為產業優質人才。

銀牌獎作品-桃香栗烏龍蛋糕,農情堅果塔_永平工商。(照片/玄奘大學提供)

賽會評審長也是台灣蛋糕協會何文熹會長於頒獎典禮中對於本次六支決參賽隊伍的競技水準讚嘆不已，所展現出的作品更是為之驚艷；除勉勵所有選手們能精益求精，將台灣在地農糧食材開拓全新風貌外，也對於選手們能在如此新穎且完善設備的大學殿堂中獻技，實是感到幸福感十足。

銅牌獎作品-橙香桂烏龍,蔥燒鴨賞酥_永平工商。(照片/玄奘大學提供)

「2022『歡迎來找茶』國產雜糧創意伴手禮競賽」，最後由貝紫綾、吳昕諭的「米穀太陽餅」獲得冠軍、獎金新台幣壹萬伍仟元；周秝羽、林姵萱的「台灣囝仔」獲得亞軍、獎金壹萬元；林泳嫻、周暐桐的「橙香桂烏龍」獲得季軍、獎金伍千元。