元培醫事科技大學餐飲管理系師生參加2022 AFA韓國世界廚藝大賽，在開胃菜展示及手沖咖啡、調酒、甜點到蛋糕裝飾等各項目，共獲得4金3銀1銅佳績；透過比賽不但僅讓學生有機會拓展國際觀，更能提升自我的技術水準。

2022 AFA韓國世界廚藝大賽在首爾展開，競賽由亞洲餐飲協會與韓國 KFME 中小企業聯合會共同主辦，參賽國家包括韓國、蒙古、台灣、俄羅斯、中國、菲律賓、馬來西亞、泰國、越南、印尼等10個國家，現場所有的作品相當具有專業水準，令人讚嘆。

元培醫事科技大學餐飲管理系在嚴如鈺、劉婉真及鄭富貴等3位老師指導之下，共有2位老師及4位同學前往參加，此次獲獎獎項分別為嚴如鈺老師榮獲手沖咖啡金牌及創意調酒銀牌；劉婉真老師榮獲鮮花蛋糕裝飾金牌，餐管系學生莊憲鵬榮獲開胃菜展示項目金牌、主菜展示項目銀牌；黃柏翔獲傳統調酒金牌；朱仲禾獲西式甜點銀牌；羅俊翔同學獲創意調酒銅牌。

元培餐管系學生黃柏翔參加2022年AFA韓國世界廚藝大賽榮獲傳統調酒金牌。(照片/元培醫事科技大學提供)

元培餐管系劉婉真老師參加2022年AFA韓國世界廚藝大賽榮獲鮮花蛋糕裝飾金牌。(照片/元培醫事科技大學提供)

元培餐管系嚴如鈺老師參加2022年AFA韓國世界廚藝大賽榮獲創意調酒銀牌。(照片/元培醫事科技大學提供)

餐飲管理系主任陳盈秀表示，此次競賽不僅讓學生有機會拓展國際觀，更能提升自我的技術水準，參賽師生於賽前經過長達3個月的時間練習準備，能獲得如此亮眼的成績可說是成果豐碩，實至名歸。