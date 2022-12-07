總獎金高達約150萬台幣的「武漢金銀湖杯第八屆海峽兩岸青年創新創業大賽」， 12月6日進行的兩岸總決賽完美落幕，透過線上連線方式，由10組大陸隊伍與10組台灣隊伍共同角逐特等獎與一、二、三等獎。本次參賽隊伍的項目領域相當多元，有生物科技、智能辨識、農產科技、綠建築、智慧醫療、文化創意、環保科技等。期望透過本次活動，促進兩岸交流，提供兩岸青年展現創新創意的舞台。

武漢金銀湖杯第八屆海峽兩岸青年創新創業大賽特等獎由台灣的團隊聯合利得國際投資有限公司的生技產業品牌策略提案獲得。(照片/中華兩岸文經協會提供)

受邀出席頒獎的旺旺中時媒體集團王丰董事長則表示，武漢金銀湖杯第八屆海峽兩岸創新創業大賽舉辦至今，已是第八屆，去年我也同樣以頒獎人身份參加，創業是一條艱辛的路同時也是向夢想靠近的路。相信兩岸的參賽者彼此都能藉由競賽的機會獲益良多，也希望大家都可以在本次舞台上獲得絕佳成績，並且離自己的創業夢想更靠近一步。

本次兩岸總決賽評審，從左至右分別為楊明浩老師、楊玳潭老師、王雅芬老師、林志城老師。(照片/中華兩岸文經協會提供)

本屆賽事邀請熟悉二岸事務與天使投資的產學界專家來擔任評審，除了點評之外，也提出實質建議幫助參賽者繼續精進自我。楊玳潭老師表示，因大陸市場比較大，在技術平台整合的發展性較高，但台灣團隊項目相當多元，希望台灣團隊能多展現出自我的優勢。王雅芬老師認為台灣團隊的項目，在創意與永續議題都非常有遠見，但是不善於包裝與簡報自己的優勢，反觀大陸選手每位都是簡報高手，兩岸真的須要截長補短攜手共創，才是真正大贏家。

一起承辦單位中華兩岸文經協會宋智忱理事長表示，武漢金銀湖杯第八屆海峽兩岸創新創業大賽已經舉辦多屆並累積相當多的賽事資源，相互激盪出創新創業的火花，也期待雙方很快能夠同台競爭好好交流一番。

武漢金銀湖杯第八屆海峽兩岸創新創業大賽兩岸總決賽，武漢評審團連線評審畫面。(照片/中華兩岸文經協會提供)

創業是許多人的夢想，然而最後能成功去實現夢卻是件極不容易的事情，若能透過創業導師的引領，減少摸索時間與前期的困境，期許每位參賽者在築夢的道路上，都能不怕失敗地往夢想前進。

本次賽事台灣團隊最終取得的成績如下：

最大獎特等獎 一名：王天帝-聯合利得國際投資有限公司 - 生技產業品牌策略。

二等獎三名：宋富璘-水力凈綠能科技有限公司- WSB水垢炸彈。朱依倢-壹捷股份有限公司- MICTS微創器械套組。黃怡誠-冠群生物科技股份有限公司-水產養殖精準抗病的專家。

三等獎六名：

杜金鐘-根基理財科技顧問有限公司-理財顧問的財務系統

鍾凱均-共享創意國際設計有限公司-綠城像Green Pixel-建築用植物RGB旋轉陽台綠化顯示系統

蘇羿璇-森魯安樂活機器人工作室-讓我們一起被看見

楊昕- Cyano-originality (藍藻原創力)- 傷口快速癒合藍藻凝膠

吳詠晴-雲聯勁網- AI辨識智慧雞舍

陳柏燊-玩艸植造股份有限公司-用艸吸管實現從容不迫的環保夢