義守大學醫學院健康管理學系，以「健康遊戲達人培育」將小朋友最愛的解謎遊戲設計成衛生教育媒材，不但讓義大學子能發揮在學期間所學的健康管理專業，更能讓國小學童透過遊戲互動，培養正確的健康習慣。

為了讓學童對健康習慣養成的訊息產生興趣，健管系學生利用整學期的時間，合力研發出五套解謎活動，分別針對登革熱防治、呼吸道傳染病防治、愛滋病防治、視力保健、口腔衛生進行設計，並辦理五場次衛教服務。在解謎活動中，義大學生運用文字密碼、色彩密碼、數學公式、藏頭詩、漫畫繪本等方式，將健康的關鍵原則設計在謎題中，學童們必須透過解謎鬥智的歷程，才能解出各項的健康密碼。解謎的過程中，小朋友們腦力激盪、相互討論，校園裡的歡笑聲不斷，參與的國小師生紛紛表示，透過遊戲學習新知，印象特別深刻。

義守大學健管系學子，將口腔衛生衛教，以遊戲的互動讓國小學童更進一步學習正確的刷牙習慣。(照片/義守大學提供)

健管系三年級洪子晴表示，團隊花費很多時間籌備，加上之前因為疫情的關係，都必需透過視訊聯繫與開會，雖然過程繁雜，但是從與小朋友的互動中，看見他們樂在其中闖關，從成員們所製作的教材中學習，並立即獲得新知，大家都很感動。另一位成員黃靖媗表示，很開心能參與這次的活動，活動中每一位小朋友都很投入學習，看到學童們對健康認知有進步，這就是最大的成就感，是很好的肯定。成員劉家晏也說，運用課程上所學到的健康促進內容，設計如何將枯躁的健康知識，以遊戲的方式教導小朋友們，這是非常有意義的計畫，大小朋友的收穫都非常多。

健管系利用「遊戲衛教」，將枯躁的健康知識轉化為多元的互動模式，讓大人小孩都能夠透過簡易的遊戲，獲取更多的健康知能。(照片/義守大學提供)

指導老師廖梨伶指出，「遊戲衛教」是身為健康管理者應具備的技能，近年來遊戲的元素發展多元，從桌遊到解謎遊戲，都是可以運用引導學童學習動機的方法，透過本次的USR計畫，不僅對大學生而言，能培養其專業者的角色認同與思維，對國小學童來說，更是透過遊戲體驗潛移默化健康的知能，非常有意義。義守大學以教育的力量帶領學子走入現場，讓不分年齡的學生族群，學到更多、得到也更多。