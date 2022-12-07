弘光科技大學老人福利與長期照顧事業系為了讓學生發揮課堂所學專業，提早培養學生就業市場競爭力，也讓高中學生摸索未來志趣，日前，帶著青年高中美容科學生，前往沙鹿區家恩日照中心進行化妝療法服務，由大學生帶著高中生一起操作，幫長輩臉部美容、按摩、美甲，透過專業輔助手法，藉機讓長輩復健、活動筋骨。

老福系副主任余靜佳表示，化妝療法在台灣推行有一段時間，但是很多機構的長輩卻很少接觸，覺得很新鮮，因此，特別帶著青年高中美容科學生一起前往日照中心，讓他們發揮課堂的專業技術，由大學生帶著一起服務長輩，同時解說每一個美容步驟的功能以及手法。

弘光科技大學老人福利與長期照顧事業系帶著青年高中美容科學生，前往沙鹿區家恩日照中心進行化妝療法服務，由大學生帶著高中生一起操作，幫長輩臉部美容、按摩、美甲，透過專業輔助手法，藉機讓長輩復健、活動筋骨。(照片/弘光科大提供)

余靜佳進一步說明，學生學習化妝療法經過業界老師專業訓練，動作上皆有要求，例如：按摩時候手要舉高，每一個手勢要做到位，讓長輩可以同時運動肢體，甚至促進唾液分泌、增進食慾，也培養長輩們試著替自己按摩。

服務過程由老福系的大學生與高中生分組進行，從頭部戴美容巾、用化妝棉洗臉、擦乳液、化妝水，每一個動作都是先示範，再由高中生跟著做。日照中心內的阿公、阿嬤覺得很新鮮，有的人根本沒有做過臉部美容，過程中，不停照著鏡子看自己，阿公也不排斥在臉上塗抹保養品，開心地說：「真促咪，我的臉好像變得更嫩了。」

青年高中美容科的學生在老師帶領下，拿出整套美甲工具，幫長輩們修指甲，兩個學生一起服務，一個人服務一手。(照片/弘光科大提供)

臉部保養一結束，青年高中美容科的學生在老師帶領下，拿出整套美甲工具，幫長輩們修指甲，兩個學生一起服務，一個人服務一手，修完指甲後，還替阿嬤擦上指甲油，日照中心瞬間變成行動美容院。阿嬤笑說，好像又再當一次新娘子，稱讚學生們的技術很好。

老福系學生江芹說，她發現化妝療法的活動讓長輩更有自信，與長輩拉近距離互動，看到他們笑容特別多，自己也覺得很棒；另一位老福系學生陳靜瑩說，多次到機構服務，累積不少經驗，這次進行化妝療法，過程中，有阿嬤跟她透露，只有在結婚時化妝過、做過臉部保養，這次讓學生們服務，感受到年輕的氣息，很開心。

青年高中美容科學生曾筱媛說，過去兩年因為疫情影響，幾乎沒有外出當志工服務，這次跟著大學生一起服務長輩，學習如何與長輩互動，像在按摩力道上要細心控制，對長輩要更有耐心溝通；另一位美容科學生吳宜蓁說，以前服務對象都是年輕人，這次對象是長輩，感覺很特別，過程中要不斷問他們的感受，隨時關心長輩。

余靜佳指出，除了美容的化妝療法，讓學生運用所學外，系上也規劃一系列服務長輩的課程，讓學生、長輩相互學習，之前曾經安排讓學生們到社區內，請長輩教導學生製作在地傳統的地瓜包小吃，讓長輩從經驗與技術傳承中獲得成就感，增進生命力及活力。