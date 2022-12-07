國家圖書館於12月6日舉辦「111年度全國圖書書目資訊網合作館館長會議」，並頒發全國圖書書目資訊網（National Bibliographic Information Network, NBINet）合作館貢獻感謝獎項「金心獎」，由國家圖書館長曾淑賢頒獎，以表彰及感謝獲獎圖書館每個月上傳中西文書目資料至國家圖書館，供其他圖書館編目作業參考。其中獲獎的南華大學更是連續三年獲此殊榮，由該校圖書館長賴淑玲代表學校接受表揚。

南華大學校長林聰明表示，全國圖書目資訊網聯合目錄系統於1998年4月正式啟用，主要功能為提供國內各圖書館合作編目用，建立全國書目網路系統，以利提供線上資訊服務。NBINet合作館所提供書目資料皆須符合「國際標準文件組織書目資訊交換格式」，合作館負共同合作編目及維護NBINet書目品質之義務，並得查詢及轉錄NBINet資料庫之書目資料。

南華大學秉持創辦人暨董事長星雲大師取之十方用之十方之精神，在圖書館同仁努力之下，長期致力於建置中西文書目資料庫，持續精進圖書編目品質，以符合國際書目資訊格式，期與國內各大學及學術機構圖書館交流，響應國家圖書館推動國內圖書館共同發展各類型出版品之合作編目，達「一館編目，多館分享」之目標。

南華大學圖書館長賴淑玲指出，圖書館是大學的心臟，一所用心辦學的好大學，必定有一個收藏豐富的圖書館。無盡藏圖書館自民國87年建置以來，即無刷卡門禁管制，就是希望師生及社會大眾都能受惠於取之不盡用之不竭的圖書寶藏。在佛光山及校長的大力支持下，非常樂意資源分享，也期許圖書館同仁持續秉持專業服務全校、全國、甚至全世界之讀者，除了發揮書目品質控制及書目分享的功能之外，更可讓外界了解圖書館豐富之館藏。未來也將持續努力，積極推展師生圖書資料利用，提高學生學習成效與教學品質。