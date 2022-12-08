新北市思賢國小附設幼兒園以「都市綠精靈-LOVE在思賢好清溪」榮獲111年全國教學卓越金質獎，其中｢尋秘思賢｣、｢探遊大排｣課程方案，以遊戲式學習，激發幼兒學習熱情，校內生態池、中港大排都是學習場域，幼生透過踏查、體驗、觀察，成為小小都市綠精靈。

思賢國小校長程煒庭表示，能獲此大獎的原因，在於讓孩子｢感受愛、學會愛、實踐愛｣，在地的課程促進孩子展現公民行動，進而分享清溪之美，並發起守護生態池行動動手改善淹水問題，讓改造原本不被重視的草塘，成為思賢孩子最愛的｢自然遊LOVE園｣。

孩子學習撿拾落葉，讓學校更乾淨。(照片/新北市教育局提供)

附幼主任高櫻芷表示，近年來教師們努力推動課程轉型，合力設計主題式課程，搭配戶外學習區，帶著孩子走入校內生態池、中港大排，在戶外大教室中學習。在中港大排含豐富的裝置藝術及動植物實地探索後，更能促發孩子思考，如果可以建置解說牌，應該可以讓更多人認識這條美麗的大河川，於是小小公民向新莊區區長提案建議，解決生活中遇到的問題，讓環境更美好。

新北市思賢國小附設幼兒園到中港大排踏察。(照片/新北市教育局提供)

幼兒園組長鄭依萍表示，孩子們總會將很多問題帶回課堂討論，再透過老師引導討論，運用各種素材共創中港大排意象的彩色積木牆，作品完成後，邀請其他班級的幼兒一起欣賞，校慶日還邀請家長前來觀看作品。更透過戲劇演出，邀請區長參與大排守護宣言儀式，用小行動大大影響家長、社區民眾。

幼兒園老師陳韋伶分享，課程還有兩項特色，一是國小課程往下銜接到幼兒園，認識水生植物、生態池命名活動。另外，再邀請鄰近幼兒園進行遊學課程，教師們相互學習，孩子們也可以分享學習資源、創造共好。

參與課程後，幼生杜尚祐說，自己最喜歡到自然遊樂園探險，有愛心樹葉的羊蹄甲，還有星星葉子的楓香樹，同時，還可以看著小蟾蜍，和家人在生態池快樂游泳，覺得這池中的小生物真是幸福。進行探遊大排課程後，幼生楊禹安則分享，自己喜歡在大排看著小白鷺在天上飛。

在園所發展課程的同時，家長也是深化的助力。吳柏佑媽媽表示，以前覺得中港大排只是疏通的排水道，透過課程，才了解在地的生態資源、歷史意義與功用。葉庭希媽媽回饋，孩子邀請爸爸媽媽，參加大排打掃活動，現場還像個小大人，提醒到大排散步要注意的事項，請父母親和他一起保護自然環境。

教育局表示，教育局鼓勵教保活動採主題統整式課程模式，依據幼兒探究興趣，以趣味化教學，融合學前程式教育、藝術、體適能遊戲等多元課程，豐富孩子的學習經驗。未來將持續分享更多在地特色課程，提升學前教育品質，讓幼兒在愛中成長茁壯。