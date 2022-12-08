教育部自91年成立「高中職推動國際教育旅行聯盟」，今年臺日教育交流滿20週年，特舉辦一系列「臺日教育交流20週年紀念活動」，展示20年來的交流成果，邀請50位日方教育界人士來臺參與。

7日於臺北喜來登大飯店舉行臺日教育交流20週年回顧與前瞻國際會議，邀請臺日雙方百餘名貴賓出席與會，教育部表示，培育全球公民與國際化人才是臺灣戮力貫徹的教育目標，希望臺日教育交流不只輝煌的過去要被看見，璀璨的未來更值得期待。

教育部長潘文忠在國際論壇開幕式致詞，除了感謝20年來對於臺日教育交流貢獻卓著的知事及議員等有功人士，也相信在大家的努力之下，未來臺日教育交流將能不斷延續下去，亦必會有更好的成果。

教育部長潘文忠於國際論壇開幕式致詞。(照片/教育部提供)

國際會議包含「國際論壇」、「有功人士頒獎典禮」及「簽署新世紀臺日學校友好宣言」三大主軸，其中「國際論壇」主題分為回顧篇與前瞻篇，回顧篇安排范巽綠監察委員、薛光豐校長及志村學議員、谷井隆夫代表等日方有功人士擔任主講，前瞻篇安排蔡清華次長、林香吟校長及三村申吾知事、森田健作前知事及惠崎良太郎顧問等日方有功人士擔任主講。「有功人士頒獎典禮」則表彰20年來促成臺日教育交流、多次率隊參與臺日教育交流的重要日方人士，將由我方致贈感謝狀，表達感謝之意。在「簽署新世紀臺日學校友好宣言」階段，透過臺日各15所百年名校姊妹校簽署友好宣言，穩固百年姊妹校情感，並宣示永續交流合作，加深兩國國際合作情誼。

日本大分縣志村學議員於國際論壇演講。(照片/教育部提供)

另自12月1日至14日在華山文創園區鍋爐室展出「虛實動靜態展」，展覽期間並邀請日方教育界人士來臺參訪，雙方一同藉由大事紀、臺日各15所百年學校720度校園環景影片、臺日文化元素錯視裝置藝術牆及Cardboard DIY互動區等展覽，回顧臺日教育交流歷史，並展望未來、攜手再創臺日教育旅行新紀元。

教育部也出版「情誼深厚 攜手邁向新世紀─臺日教育交流20週年專書」，透過回顧訪問，記錄臺日教育旅行交流20年精采亮點，期待以日本為起點、再延伸到全球各國，培養學子具有與世界交朋友的勇氣與膽識。以實體走出國境出發，再結合聯合國永續發展目標SDGs等多元議題、融入課程，一步步培養學生具備國際素養。展望下一個20年，期待臺灣學子能善盡全球公民的責任，在世界舞臺上發光發亮。