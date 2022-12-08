國立臺南大學為慶祝124週年校慶，該校藝術學院音樂學系於12月推出「群音亂舞」音樂饗宴，於南大雅音樓音樂廳陸續登場，5日、6日分別舉辦的協奏曲及合唱與歌劇精選揭開序幕，優美的樂音及動人的歌聲讓聽眾飽嘗耳福，接著於13日舉辦弦樂之夜、15日進行管樂團與SAX重奏音樂會、以及22日舉行爵士之夜，歡迎有興趣的民眾蒞臨聆賞。

「弦樂之夜」演奏孟德爾頌著名的雙協奏曲，由南大音樂系教師也是知名鋼琴家楊美娜及小提琴家蔡耿銘擔任雙協奏的演出，共同詮釋出孟德爾頌經典的優雅風格。「管樂團與SAX重奏音樂會」以及「爵士之夜」分別由巫佳郎、古博元及黃培彥三位音樂家指導領軍，演出曲目豐富多元，有音樂大師的經典作品，還有大家耳熟能詳的「神隱少女」，希望透過各式的曲風，帶給聽眾輕鬆愉快的音樂饗宴。

南大表示，竭誠歡迎各界人士一起參與音樂盛會，一同歡慶南大生日，每場次的演出皆時間為晚上7時30分，入場時間為晚上7時，採自由入座。詳細活動資訊，請上網查詢https://music.nutn.edu.tw/。