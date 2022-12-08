(文/實習記者黃奕銘) 2022武漢金銀湖杯第八屆海峽兩岸青年創新創業大賽決賽於12/6日完美落幕，因疫情的因素，總決賽由10組台灣隊伍及10組大陸隊伍，透過連線直播的方式同台進行競賽。本次競賽的主題涵蓋多元，台灣大多圍繞於ESG領域與生技方面，則大陸多著重於AI人工智慧上。經過激烈的PK，特等獎殊榮由台灣隊伍-聯合利得國際股份有限公司拔得頭籌，主辦單位期望透次本次活動，提供兩岸創業青年一個圓夢、築夢的舞台。

旺旺中時媒體集團王丰董事長。(照片/中華兩岸文經協會提供)

受邀擔任頒獎的中國時報王丰董事長表示，武漢金銀湖杯創新創業大賽舉辦至今，已是第八屆，去年他也同樣以頒獎人身份參加，創業是一條艱辛的路同時也是向夢想靠近的路。期待武漢金銀湖杯創新創業大賽能夠年年持續舉辦，為兩岸有創業夢想的青年搭建一個務實共贏的交流平台，期許在築夢的道路上，每一位朋友都能不怕失敗地往夢想前進

此外，國民黨副主席連勝文也特別預錄一段祝賀影片給所有參賽者祝福。他鼓勵台灣的年輕朋友們，把握機會地好好發揮才華，多多透過競賽與大陸同輩的年輕人互動，除了擴大自己的視野，也能創造更多創業發展的機會與資源。最後期許各位青年能在各自的領域中創新與發光，並且勇往直前。

玩艸植造股份有限公司，發明出利用蒲草製成艸吸管，不但可以取代塑膠吸管便利性及便宜度，更能達成環保之議題。(照片/中華兩岸文經協會提供)

共享創意國際設計利用GreenPixel植物模組建材，提高城市綠色生活美學，也可以利用植物過濾的功能，轉換出新鮮空氣提高生活品質。(照片/中華兩岸文經協會提供)

此次台灣隊伍多著重於ESG議題，如參加隊伍中的玩艸植造股份有限公司及共享創意國際設計的綠城像都是以永續環保作為題材。前者是以近年來吸管使用量日漸增加，而塑膠吸管又會造成環境的破壞，故發明出利用蒲草製成艸吸管，不但可以取代塑膠吸管便利性及便宜度，更能達成環保之議題。後者則是因為看了市區內常有廣告牆和較為髒亂的建築外觀，利用GreenPixel植物模組建材，提高城市綠色生活美學，也可以利用植物過濾的功能，轉換出新鮮空氣提高生活品質。

榮獲特等獎-聯合利得國際股份有限公司王天帝(左)與頒獎人王丰董事長合影。(照片/中華兩岸文經協會提供)

最終勝出獲得特等獎的聯合利得國際股份有限公司王天帝表示，公司運營五年之久，一直想朝國際發展，剛好因緣際會遇到這個比賽， 可以兩岸的市場中嶄露頭角，而獲得特等獎後，未來計畫多參加國際比賽，及思考於親自設廠或是找代理商販售。

武漢金銀湖杯海峽兩岸青創大賽已經邁入第八屆，希望能透過此賽發掘且支持具創新力與潛力的新創公司與團隊，進而促進母企業的轉型與支持青年創業實作力並搭建創新創業交流平台。我們恭喜第八屆的所有獲獎團隊，希望在創業的道路上築夢圓夢。

獲獎名單如下