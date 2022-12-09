今年度的海峽兩岸電視主持新秀會台灣賽區菁英賽已經於12月4日完美落幕，本次賽事選出三為優秀選手，分別是江盛祺、陳妤蒨、紀羽柔，三位優秀選手將於明年代表台灣與大陸優秀選手進行PK。

本次入選選手江盛祺，不只在主持方面展現優異的表現外，在2021與2022的國際超模大賽都有獲得不錯成績，去年也榮獲2021新竹市城市先生，在競賽即興主持環節，抽中直播帶貨，展現優異現場即興主持能力。

一樣同為入選選手的紀羽柔，目前工作也是斜槓接案主持人，具備個人特色的主持能力，在眾多選手中脫穎而出，評審表示期待他在兩岸總決賽的表現。

本次最受關注的黑馬選手陳妤倩，年僅19歲，但在舞台上的主持魅力，不輸接案主持人，充分發揮個人特質與主持實力，有望成為最年輕金獎得主。

本次主辦單位兩岸文經協會宋智忱理事長表示，期望選手都能在兩岸總決賽拿到不錯的成績，也將持續舉辦相關競賽，讓在台灣喜歡主持的青年有一個舞台展現自己。