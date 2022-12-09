一聲聲「鏘鏘鏘」的聲響在義守大學校園裡迴蕩著，一群身著原住民族傳統服裝的原民學生，以卑南族報信息方式在校園裡穿梭，熱情的向大家宣告「原住民族學院」已經成立十年。為了迎接原民院的10歲生日，義守大學特別舉辦「原住民族學院10週年院慶暨族群文化體驗活動」，開場由「LIMA原住民文化社」吟唱院歌揭開序幕，同時，在古調聲中師生牽起彼此的手圍圈踏步，更是唱出原民院邁入下個十年的期許，甚至還有外國學生前來共襄盛舉，現場氣氛熱絡又溫馨。

義守大學舉辦「原住民族學院10週年院慶暨族群文化體驗活動」，慶祝原住民族學院10歲生日(照片/義守大學提供)。

原民院特別邀請到前院長台邦‧撒沙勒回娘家一同慶祝，他表示義大原民院藉教育的力量傳承原民文化，並成為傑出的原民年輕世代培育基地，十年的成果豐碩，實在很感動。原民院院長趙仁方說，義守大學專業教研養分灌溉下茁壯學生的成長，引導學生涵養知識實現夢想，進而帶動族群與部落發展，這是最重要的精神。原住民族學生資源中心主任胡哲豪強調，院慶活動是由學院學生自行設計與籌辦，無論是創意發想，還是活動規劃，都展現學生在校所學的專業與成果。「國際學院」院長謝世傑很感動原民學院展示出的凝結向心力，期許學生能繼續傳承原民院的精彩。

原民院師生隨著古調聲圍圈踏步歡慶10週年，熱鬧的氛圍吸引境外生一起共舞(照片/義守大學提供)。

觀光餐旅學院原住民專班大一生李孟豪表示，穿上族服以卑南族的儀式向學校宣告學院10週年盛事，覺得深感驕傲。同樣為觀餐原民班大一生的林翰紳說，很感謝過去十年每位師長的付出，為原住民學生爭取最好的學習環境，期許自己延續原民的精彩發光發熱。義守大學多元族群融合與交流，如同小型聯合國校園也在活動中表露無遺，來自貝里斯學士後醫學系三年級的吳浩榮，特別前來參與盛會，他與原民學生共舞過程中，體驗原住民文化的熱情，在校園裡感受不同國家、不同族群的風情，吳浩榮認為這就是義守大學的魅力與優勢，豐沛的國際化能量，讓年輕學子在校園就能拓展視野。

義守大學原民院歷屆學生表現亮眼，今年應屆畢業生林丞恩、陳宇心，就榮獲「MATA獎–大專校院學生原住民族主題影音競賽」紀錄片類的首獎以及銅獎，以獨特的影音呈現部落文化引發共嗚，獲得評審青睞。義大原民院深耕原住民文化傳承、致力人培育，以十年磨一劍之姿，繼續大步邁進。