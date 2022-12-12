「武漢“金銀湖杯”第八屆海峽兩岸青年創新創業大賽」主題為“同心築夢，攜創共贏”，總決賽由武漢台資企業協會、東西湖區台資企業協會、中華兩岸文經協會以連線台北、武漢雙會場，兩地透過線上與線下直播方式進行。台北、武漢分別推出進入決賽的前十強，總共二十組隊伍同台競技PK，共同角逐名次與獎項。

武漢金銀湖盃第八屆海峽兩岸青年創新創業活動，經過兩賽區精英賽以及簡報培訓課程，獲選隊伍最終以線上加線下方式同步進行總決賽，兩地隊伍現場競爭激烈，雙方都表現的十分出色。參賽隊伍分別展演出極具創意與商業價值的創新提案，經過漢臺評審評比，最終特等獎由「聯合利得國際投資有限公司」的「生技產業品牌策略專案」獲得。王天帝總經理在賽後採訪中表示，希望能將公司產品發展至大陸市場，進而拓展到全世界。

以下為本次競賽獲獎名單:

王天帝 聯合利得國際投資有限公司 生技產業品牌策略 特等獎

黃緯紘 武漢奧森體育科技有限公司 輪滑冰球進學校專案 一等獎

王逸霖 天津赫爾莫斯科技有限責任公司 新型碳捕集工業環保處理技術 一等獎

宋富璘 水力凈綠能科技有限公司 WSB水垢炸彈 二等獎

王淑禾 湖南禾福文化科技有限公司 薪火芳華 二等獎

朱依倢 壹捷股份有限公司 MICTS微創機械套組 二等獎

黃怡誠 冠群生物科技股份有限公司 水產養殖精準抗病的專家 二等獎

戴雅 蘇州紫轼雲暘智慧科技有限公司 基於大數據的半導體製造工業互聯網平臺 二等獎

楊昕 Cyano-originality （藍藻原創力） 傷口快速癒合藍藻凝膠 三等獎

陳柏燊 玩艸植造股份有限公司 用艸吸管實現從容不迫的環保夢 三等獎

高仕瑋 旺宏（南京）網路行銷有限公司 AI 旺旺視頻平臺 三等獎

洪之斐 基康生物科技（廣州）有限公司 AI智慧心理篩查於預警系統 三等獎

袁潤一 武漢食味深山農業科技有限公司 鄂西圖“藤” 三等獎

宋磊 陝西犀感電子科技有限公司 基於電極刺激皮膚神經的助聽輔具的研發與產業化 三等獎

鍾凱均 共享創意國際設計有限公司 綠城像Green Pixel-建築用植物RGB旋轉陽台綠化顯示系統 三等獎

段飛 四川諦達諾科技有限公司 人工智慧在幼稚園場景的探究 三等獎

吳詠晴 雲聯勁網 AI辨識智慧雞舍 三等獎

杜金鐘 根基理財科技顧問有限公司 根基智能財富規劃系統 三等獎

紀育新 漳州歐哈網路科技有限公司 智慧巧摩儀 三等獎

蘇羿璇 森魯安樂活機器人工作室 讓我們一起被看見 三等獎