南華大學一年一度的成年禮儀式，於12月10日隆重舉行，今年共有969位新生即將邁入成年，計有140組家長參加始加禮儀式，共有400多位家長蒞臨觀禮，一同見證孩子蛻變成年的重要時刻。佛光山叢林學院院長妙南法師代表創辦人暨董事長星雲大師出席典禮，嘉義縣政府民政處處長楊健人、駐校董事覺禹法師、國際佛光會中華總會中區協會會長林宏弦、救國團嘉義團委會活動組長翁嘉賢、校友總會理事長許崑峯等貴賓出席共襄盛舉之外，還有來自馬來西亞拉曼大學中華研究院副院長黃文斌率參訪團一行9人出席盛會。

南華大學遵循古典禮制所舉辦的「成年禮」是創校以來的優良傳統，除了透過課程解釋成年禮、大學理念與生命教育意涵，更藉由莊嚴的古禮儀式，讓學生體會父母撫育的艱辛及師長教學的恩澤，並懂得懷著感恩之心給予回饋。(提供/南華大學)

南華大學遵循古典禮制所舉辦的「成年禮」是創校以來的優良傳統，除了透過課程解釋成年禮、大學理念與生命教育意涵，更藉由莊嚴的古禮儀式，讓學生體會父母撫育的艱辛及師長教學的恩澤，並懂得懷著感恩之心給予回饋。在成年禮儀式進行前，特別辦理「親師座談會」，讓家長與系上師長有更密切的互動與交流，藉以更加了解孩子的大學生活及學習狀況。因應後疫情時代，原本由師長舀水給新生喝的「淨儀」儀式，改由師長為新生雙手噴酒精，亦有象徵淨化身心靈之意涵；而「奉茶」給家長的儀式，則以獻上「康乃馨」，藉以表達學子們感謝父母的養育之恩。

南華大學校長林聰明表示，藉由莊嚴的成年禮儀式，可以讓學生體認父母撫育的艱辛及師長教導的恩澤，懂得心懷感恩與回饋，更要學習承擔與負責，期許大一新生可以從稚嫩的青少年蛻變為具備「做好事、說好話、存好心」三好精神的成年人。(提供/南華大學)

南華大學校長林聰明表示，藉由莊嚴的成年禮儀式，可以讓學生體認父母撫育的艱辛及師長教導的恩澤，懂得心懷感恩與回饋，更要學習承擔與負責，期許大一新生可以從稚嫩的青少年蛻變為具備「做好事、說好話、存好心」三好精神的成年人。林校長也向家長們分享學校的辦學理念、特色以及近期亮眼的辦學績效。

成年禮儀式首先從「淨儀」開始，「始加禮」由子女致贈康乃馨，感謝父母的養育之恩，家長則為子女披授代表純潔與象徵成長的白色絲巾。當孩子許下成年誓言，給予愛的擁抱時，不禁讓家長們流下充滿喜悅與感動的淚水。「再加禮、三加禮」儀式則由校長及師長一一為學生披上象徵飛黃騰達的黃巾並由貴賓贈送小禮物，以祝福受禮者正式邁入成年。莊嚴的典禮儀式中讓現場貴賓與家長深受感動，同時也相當肯定該校優質的辦學，為社會培育出許多優秀的專業人才。

佛光山叢林學院妙南法師勉勵學子要心存感恩，感謝身邊的善因善緣，並以「學習面對自己的勇氣」與「展開人生的智慧」祝福新生邁入成年。(提供/南華大學)

佛光山叢林學院妙南法師勉勵學子要心存感恩，感謝身邊的善因善緣，並以「學習面對自己的勇氣」與「展開人生的智慧」祝福新生邁入成年。嘉義縣政府民政處處長楊健人代表翁章梁縣長祝福學子，勉勵要懂得感恩、惜福與承擔。楊處長相當肯定南華大學的辦學，尤其是品德教育的推動與落實。來自馬來西亞拉曼大學中華研究院副院長黃文斌指出，首次蒞南華大學進行學術交流，很榮幸可以參與莊嚴的成年禮活動，全場讓他非常感動，同時也見證該校推動生命教育及實踐三好的精神。駐校董事覺禹法師也代表星雲大師念誦「成年禮祈願文」，祝福學子平安轉大人。

今年有兩位特殊需求生，家長也出席盛會見證孩子成長的重要時刻。一位是罹患肌肉萎縮症(SMS)就讀傳播學系的林子楊同學，其身體嚴重扭曲變形，需要透過電動輪椅協助行動移位，因身體受限只有雙手的食指、大拇指可以操控電輪搖桿，平時由母親陪伴上下課，悉心照料生活起居，以讓子揚安心就學。另一位應用社會學系的許庭瑜同學，因早產缺氧自小體弱多病，父母親擔憂庭瑜第一次離鄉背井到外地求學，無法獨立生活。在校內除了有系上教學助理員的陪伴與協助，資源教室也提供豐富的相關資源，庭瑜不僅認識許多同學，也相當融入大學生活，父母親看見庭瑜的進步與成長非常欣喜與感動。活動當天，林聰明校長特別至台前為兩位特教生進行再加禮及三加禮儀式。

南華大學每年舉辦成年禮不僅見證學子成年，更藉此拉近學生與父母之間的親子關係。(提供/南華大學)

南華大學每年舉辦成年禮不僅見證學子成年，更藉此拉近學生與父母之間的親子關係，在林聰明校長、林辰璋副校長、李坤崇副校長、一、二級主管、各系師長以及貴賓與家長的見證下，大一新生們正式轉大人，從稚嫩的青少年蛻變為勇於承擔、負責任的成年人，活動場面既莊嚴又溫馨，更充滿生命教育的意義。