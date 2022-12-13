2022年「第19屆國際國中科學奧林匹亞競賽（IJSO）」，由哥倫比亞主辦，在40個國家（地區）、203名參賽學生中，共獲得2金4銀，成績國際排名為第4名（以學生競賽總成績計算）。代表隊2位金牌獲獎者，分別為臺北市私立復興實驗中學(國中部)學生許庭誠、桃園市立大成國民中學學生王冠宇，4位銀牌獲獎者分別為臺中市立臺中第一高級中學學生盧仁胤、彰化縣私立精誠高級中學學生凃凱泰、國立嘉義高級中學學生何承祐、高雄市立龍華國民中學學生林峻丞，表現優異。教育部長潘文忠獲知好消息後也立即送出祝賀，恭喜他們的努力獲得豐碩成果，並為臺灣爭光。

桃園市立大成國民中學王冠宇同學榮獲金牌獎。(圖/教育部提供)

臺北市私立復興實驗中學(國中部)許庭誠同學榮獲金牌獎。(圖/教育部提供)

為培養青少年對科學的興趣，「國際國中科學奧林匹亞」整合數學、物理、化學、生物及地球科學等科學相關學科舉行國際競賽。我國自2004年起參賽，歷年均獲佳績，至今總計獲得91金17銀。

本年度競賽我國選派6名學生，在國立臺灣師範大學理學院教師團隊培訓後，由羅珮華副研究員、呂國棟教授、呂家榮教授、蔡志申教授、黃璧祈講師等人組成教練團，於11月30日帶領學生前往哥倫比亞參賽，當地12月11日下午（臺灣時間12月12日凌晨)舉行閉幕暨頒獎典禮，並於12月12日搭機返國。

我國參加國際國中科學奧林匹亞競賽歷年得獎情形。(圖/教育部提供)

國教署表示，為鼓勵學生踴躍參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽，教育部訂有相關成績優良學生升學優待辦法。獲得本次競賽國家代表隊學生，可保送高級中等學校或專科學校五年制就讀，獲金、銀、銅牌者還可分別得到教育部新臺幣20萬元、10萬元與5萬元獎學金。教育部將持續選訓學生參與，增加海外競賽經驗並拓展國際視野，期盼增加我國與各國科學教育發展的交流與合作機會。