守住角落的人──他們或縱身自然、或獨行藝術曠野，漫漫前行，閃著微光，蘇惠昭所著。(圖/蘇惠昭提供)

本書主要收錄蘇惠昭於媒體刊登的人物採訪文章，她寫下24個「脫離航道漂流」、踽踽獨行的人物，如何數十年如一日的行動、行動和行動，只為守護多數人不知道的自然邊境或文化藝術角落。

作者，蘇惠昭是一個年深日久的文字工作者，也是一個靠著聽寫他人的故事來豐富自己生命的人，更是一個頭腦簡單膽子很小但興趣雜亂的人。他的興趣中混搭了鋼琴、韓劇、小說、野鳥、野生蘭花和蝴蝶。曾經在年輕時爬過20多座百岳，總是隨順興趣的彎來繞去而讀書，以及採訪。敬仰每一位走自己的路，為「不重要的事」而努力的人。而他也另有20年養貓史級30年煮飯史。

蘇惠昭的一篇篇動人採訪，帶我們進入這些受訪者的世界，添補我們人生經歷的可能缺口，也帶給我們省思與震撼。這不只是一本人物採訪集，也是她透過這些走向山巔水涯的孤勇者們的生命告白、無奈與磨練，喚醒我們對於默默守住角落之人的感佩，及對這片土地、對大自然的愛。

24個人物總共分為三部份，第一部份:他們，在森林裡，在曠野中黑熊媽媽∕黃美秀．石虎媽媽∕陳美汀．守護陸蟹∕古清芳．守護水雉∕李文珍．自然聲音的匯集者∕范欽慧．拚出暗空公園∕劉志安．野生動物救傷醫師∕綦孟柔．田董米∕林哲安 。

而第二部分為他們，大自然的翻譯者，植物獵人∕洪信介．愛上梅花鹿∕吳嘉錕．記錄老鷹∕梁皆得與沈振中．生態作家暨講師∕黃仕傑．自然音樂製作人∕吳金黛．追蹤師∕李後璁．台灣賞鳥紀錄保持人∕蔡牧起、薛綺蓮 。

最後第三部分：他們，走一條人少的路，得自由，電影導演∕蔡明亮．台灣新電影保姆∕廖慶松．作家∕朱天文、朱天心．政大書城∕李銘輝．水準書局∕曾大福．山月村村長∕鄭明岡．傳承草編∕林三元．做食物的人∕顧瑋

24位癡人，24個夢想者，拒絕方便和利益，走上一條人跡罕至的路，再孤獨的角落，創造出無限豐富的大宇宙。最後由蘇惠昭所說:在某個角落守護，吞下孤寂，拒絕方便和利益。背對主流，不與人同，走一條人煙稀少的路。這樣的人，我總想像他們是幽暗林中的小鬼蘭、紅寶石赤箭、和社指柱蘭……。但這書其實也與我無關，我的名字可有可無，它屬於每一位受訪者，無論有無收錄在書中的，都是此生此世，來度化我的人。