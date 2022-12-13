玄奘大學攜手東莞台商子弟學校於2022年12月12日透過線上方式簽署合作備忘錄，加強兩校的合作與交流。疫情期間孩子的教育不中斷，簡紹琦校長及鄭忠煌總校長於線上完成簽約儀式，特別有意義。玄奘大學近年積極創新跨域與產業鏈結，耗資千萬優化學系學習環境，除了推動產學合作，提供學生多元實習平台外，更與許多境外學校簽署合作協議，鼓勵學生「立足國際，放眼全球」。簡紹琦校長表示，這次非常榮幸能與東莞台商子弟學校簽署合作備忘錄，學校已準備好相關的配套措施，讓孩子們返台就讀，幫助學子築夢、圓夢。

玄奘大學簡紹琦校長致詞。 (圖/玄奘大學提供)

玄奘大學近年積極創新跨域與產業鏈結，耗資千萬優化學系學習環境，除了推動產學合作，提供學生多元實習平台外，更與許多境外學校簽署合作協議，鼓勵學生「立足國際，放眼全球」。簡紹琦校長表示，這次非常榮幸能與東莞台商子弟學校簽署合作備忘錄，學校已準備好相關的配套措施，讓孩子們返台就讀，幫助學子築夢、圓夢。

東莞台商子弟學校鄭忠煌總校長致詞。(圖/玄奘大學提供)

東莞台商子弟學校鄭忠煌總校長致詞時表示，兩校創校時間相近非常有緣份，透過與玄奘大學簽署MOU，讓台商子弟學校的學生，多了返台就讀的機會。玄大擁有社會科學院及管理學院豐富的資源，對於學生專業的培養，甚或日後是否繼續父輩產業，定能產生重大的影響力。

玄奘大學攜手東莞台商子弟學校線上簽署MOU合作備忘錄合照。 (圖/玄奘大學提供)

兩校在簽署儀式上，特別對於師資研習、輔導與加強，以及圖書館資源共享等方面達成共識。東莞台商子弟學校中學部陳尚斌教務主任也提到，境外學校的輔導功能不像台灣有社會資源可以協助，希望日後與玄大應用心理學系合作，對於教師們的研習、課程支援、心理諮商輔導等層面，展開實體的規劃。玄大應用心理學系將基礎心理學知識與現代社會生活結合，致力於培育心理學各方面的專業人才，期待疫情趨緩後，真正落實與台商子弟學校的交流。

面對高教少子化的挑戰，玄奘大學將持續拓展海外學生來源，充實教學資源，厚植學生實力，培育專業人才，朝向小而美的方式，永續經營。