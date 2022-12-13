在2021國際數理奧林匹亞競賽中，台灣之光火力全開，國立臺灣師大附中1509班辛瑋軒獲得數學金牌，世界排名第三；1509班李恩齊獲得地球科學金牌，1509班林宗毅獲得生物金牌，創下同一個班級同屆獲得三面金牌的空前紀錄。2022年1535班蘇軒漢獲得地科奧林匹亞銀牌，也讓師大附中科學班自2019年廖廷涓獲得地球科學金牌迄今，連續四年數理奧賽國手不中斷，涵蓋數學、物理、生物及地球科學各領域。

除了選手的努力，校內行政及教師團隊多年來以培育基礎科學人才為目標，積極引入各項資源，並獲得校友會的大力支持，親師生及各方力量齊心匯聚。除了數理奧賽之外，師大附中科學班至今已三度獲得臺灣國際科展數學科一等獎，1509班洪銘德及呂家維赴美參賽獲得2022 ISEF美國科技展覽會美國數學榮譽學會Mu Alpha Theta特別獎二等獎。

地科奧林匹亞銀牌得主蘇軒漢。(圖/師大附中提供)

2022年全國科學班首度舉行個別研究成果發表會，師大附中報名8件，共7件獲獎，其中李恩齊以「臺灣低頻震動事件偵測」獲得二等獎，李同學不僅在數理奧賽獲得佳績，個別科學研究不僅通過科教館青少年人才培育計畫，研究成果也獲得評審的高度肯定，認為已具備碩士論文的程度。師大附中科學班積極發掘全台各地的年輕學子，攜手邁向以科學改變世界之路!