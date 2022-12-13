從2020年起盛豐行訂下每年10月份為旗下買酒網的「慈善月」，捐助該月部分比例營收予財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會，今年活動邁入第三屆，捐出10月份總收益的5%即新台幣250萬4609元，三年來慈善月累計捐贈共720萬1629元。盛豐行自2015年加入認助行列至今，累計認助總金額達1013萬1639元，共認助196名學生。今捐贈儀式中，台北市政府教育局長兼基金會董事長曾燦金頒發感謝狀，向盛豐行董事長黃志豐的善行義舉表達誠摯謝意。

臺北市政府教育局長兼基金會董事長曾燦金(右)頒發感謝狀，向盛豐行董事長黃志豐(左)的善行義舉表達誠摯謝意。(圖/臺北市教育局提供)

黃志豐表示，受到新冠肺炎疫情衝擊，許多孩子家庭的經濟狀況重創，又出現物價高漲，他堅持關懷不能止步，繼續實踐企業經營取之社會、回饋於社會的精神，今年續辦慈善月活動訂定捐出10月總收益的5%，順利達成目標捐助共新台幣250萬4609元，規劃分配認助60位小學生每月2000元生活費、56位公立學校學生每學期5000元學費，以及25位2萬元急難救助名額，預計能幫助141位台北市清寒學生。

黃志豐肯定認助清寒學生基金會受助學生經由老師推薦，且認助金款項公開透明、將金額直接匯至受助學生帳戶中的方式，他承諾會持續不斷認助清寒學子，讓愛不間斷。他說，在「買酒網慈善月」誕生前，已長期認助弱勢學生，慈善月的成立是希望透過持續性的活動，讓更多人了解基金會，進而一起共襄盛舉，讓愛心越滾越大。

盛豐行董事長黃志豐（右）自2015年起，迄今連續8年，累計捐助超過千萬元，幫助北市清寒學生，這些受助的孩子經常寫信給「黃爸爸」以表達感謝之意。本會董事長曾燦金（左）今天與黃董事長一起分享這份感恩與溫馨。(圖/臺北市教育局提供)

曾燦金表示，基金會對善款的運用是公開透明。謝謝盛豐行連續8年來的信賴與合作，成為企業社會責任的表率，希望這份溫暖繼續傳遞，發揚善的循環。基金會2021年共認助了1934位學生，2022至12月12日已認助2076位學生，可見台北市需要幫助的清寒學生越來越多，呼籲社會各界一同加入愛心認助的行列。相關認助資訊請洽教育局認助清寒學生基金會，電話：2727-5925或參考基金會網站http://fhus.taipei/ ；接收基金會最新消息，臉書或LINE搜尋台北市政府教育局認助清寒學生基金會。本會帳號彰化銀行永春分行(009)53388603261700。