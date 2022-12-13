新北市連結中山國中、漳和國中、桃子腳國中小、坪林實中、重慶國中、崇林國中、南山中學7校，建立12個自主學習實踐社群聯盟，與國家教育研究院及愛思客(ASK)團隊的專家攜手，今(12)日推出全國第一本國中生的「促進學生自主學習課堂教學實踐指引」，邀請親師生代表出席，分享自主學習所帶來的改變，學生說：「我學會如何發現問題並解決了!」

副市長劉和然致詞。(圖/新北市教育局提供)

副市長劉和然表示，新課綱強調學生的自主學習能力，新北市強調於國中階段起，積極培養學生的主動學習能力，透過研發全國第一本自主學習課堂教學實踐指引，提供教師課堂教與學的設計模式與評估工具，以脈絡化的方式帶領教師，在課堂中引導學生學習策略、思考策略，讓孩子學著解決問題。善用指引，教師只要在課堂進行「微改變」，就能培育出學生的學習動機與能力。

參與實踐自主學習課堂的中山國中教師隋奇融表示，自主學習的趨勢是現在進行式，必須向下扎根。在方案計畫中，學校數學和跨域的教師社群齊力，串連家長及諮詢專家資源，重視學生自主學習。我們建構課堂鷹架，引導學生討論、思辨、反思!老師們不斷學習，不斷Restart(重新啟動)，讓學生的自主學習，在我們的生活中真實發生。

桃子腳國中小學生邱昱頡說，在課程中透過對議題及問題的探究分析，自己學會發現問題，並找到可行的解決策略。再結合生生用平板及多元數位學習平台，由對話小組一起討論，完成學習任務。自己漸漸找到學習興趣，提升學習成效，有了科技幫忙，自主學習還可更不受時間限制喔!當然，不斷動手實作，讓國中生也可以成為社會實踐的行動家。

全國第一本國中生的「促進學生自主學習課堂教學實踐指引」。(圖/新北市教育局提供)

教育局表示，自主學習的精神，在於相信學生是具有能動性和責任心的主體，這次結合專家學者及學校實踐社群的力量，發布全國第一本《促進自主學習課堂教學實踐指引》，協助教師從教學轉變為導學，促進學生自發主動學習、善於反思，為自己的學習負責。歡迎各界加入Facebook社團「NTSRL新北促進自主學習課堂」(https://www.facebook.com/groups/1368308430285935/about)，關心自主學習，串聯教師學習網絡，分享教學疑難與挑戰，一起創造課堂微改變。