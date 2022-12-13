南華大學連續七年蟬聯世界綠色大學百大學校！印尼大學於12月12日公佈2022年世界綠色大學排名(GreenMetric World University Ranking)，全球共有來自85個國家1050所大學參加此項排名，全國僅30所大學入榜，連續七年入榜的南華大學全球排名第72名、全國第8名，在廢棄物處理項目亦連續七年並列全球第一，勇奪全國第一，在教育項目更大幅進步175分，顯示該校設置環境教育機構及設施場所，透過至各場域、學校等處進行演講、帶領偏鄉學童參與環境教育活動，辦理永續相關國內及國際研討會，已有顯著成果。

南華長期推廣校園蔬食並積極落實聯合國永續發展目標，校長林聰明於110年獲頒行政院環境保護署「環境保護專業榮譽獎章」，日前獲聯合國邀請於COP27:The UN Climate Change Conference 記者會專題分享「臺灣蔬食政策成功經驗」。校長林聰明表示，為推動永續發展，積極培養綠領人才，除了於校內成立永續中心、永續綠色科技碩士學位學程之外，更於109年通過環保署環境教育機構及場域雙認證，協助中小學及機構進行環境教育研習，同時協助農企業進行環境教育授課及溫室氣體排放盤查計算，讓環境教育理念加以推廣與落實，希望能透過教育培育出校內外之環境永續人才，落實大學社會責任。

林聰明校長(中)受邀參加「第27屆聯合國氣候變遷大會」分享推動蔬食減碳之成果，並與參展的開羅美國大學交流合影。(圖/南華大學提供)

今(111)年啟動第二次溫室氣體盤查驗證，以邁向碳中和校園為目標，日前榮獲國家企業環保獎最高榮譽「巨擘獎」之殊榮，歷年來績效更是成果亮眼，包含「亞洲品質網絡卓越品質實務典範獎」、「國家品質獎－永續發展典範獎」、連續三年榮獲「國家企業環保獎－金級獎」、TCSA「TOP50永續典範台灣企業獎」及「臺灣企業永續獎金獎」、大學USR永續方案獎「銀級」、「亞太永續行動綠色設計獎」銅獎、「行政院國家永續發展獎」、「英國標準協會BSI永續傑出獎」、「香港鏡報月刊學校社會責任獎」、「經濟部水利署節水績優單位」優等獎及2020至2022世界大學影響力排名連續三年全球401-600名等多項國內、外環境永續相關獎項之肯定。

林聰明指出，南華大學長期以來致力推動節能減碳，近年更積極落實聯合國永續發展目標(SDGs)，獲得國內、外不少獎項肯定，更期許打造為碳中和的綠色校園。因此，特別於今(111)年3月16日校務前瞻會報，率一級主管共同宣告，預計於2028年達成碳中和之目標，致力成為世界級的綠色大學典範。