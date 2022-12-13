聖約翰科技大學（新埔工專）校友總會2022年校友年會於台北大直典華舉行，頒獎表揚8位傑出校友當選人，並安排走星光大道上台領獎。今年適逢新埔工專第一屆校友畢業50週年，56級大學長不但認桌贊助餐費，更有70位校友聯袂出席，相差三代的老中青校友共聚一堂，盼在全球7萬多名校友支持下，讓母校轉型成功，再創風華。

校友總會賴俊年理事長致詞時表示，出席年會最資深的是56級大學長，最年輕的是107級學弟妹，年紀相差三代的校友齊聚一堂，充分感受到校友對母校的向心力，也是本次年會主題「凝聚校友、共創未來」的最好體現。他除了感謝校友熱情認桌及捐款贊助，亦感謝募款組闕玖榮副會長的辛勞，讓募款金額在短短時間內即達到122.8萬元，更感謝活動總召陳建宏副會長帶領籌備工作小組夥伴齊心協力，使得年會順利圓滿舉行。

年會特別表揚111年度傑出校友，左起：鄭維浩總經理、張員榮主教、陳慶同董事長、童志誠董事長、賴俊年理事長、張文宇校長、楊登嵙董事長、陳宥綸董事長、曾鴻鍊榮譽會長、簡展穎董事、廖文彬董事及朱復銓董事。（圖/葉永乾先生提供）

年會上頒獎表揚111年度傑出校友當選人，包括：億昌開發建設股份有限公司陳慶同董事長、群光電子股份有限公司事業部鄭維浩總經理、台灣財富管理顧問股份有限公司陳宥綸董事長、名門易理國際股份有限公司楊登嵙董事長及諦傑企業有限公司童志誠董事長等5位傑出校友均親自出席領獎。裕順通運股份有限公司馬景仲董事長、豐梵（中國）商貿有限公司中國區張旭明總裁及連莊興業有限公司王崇守（王家隆）總經理等3人雖不克出席，亦由賴俊年理事長公開介紹表揚。張文宇校長則將教育部「捐資興學」獎牌及獎狀轉頒給捐款幫助母校的捐款人，感謝校友捐資興學，助學育才。

活動總召陳建宏副會長說，今年活動焦點在於畢業50週年的第一屆56級大學長，為此，籌備工作小組特別製作紀念專輯影片記錄56級校友校園生活點滴。此外，為凝聚校友向心力，包括：校友總會理監事、傑出校友、董事及工作人員均穿上統一的校服， T恤加上牛仔褲的裝扮，展現新埔年輕活潑的活力，期盼母校的未來充滿朝氣與浴火重生。

張文宇校長（左七）轉頒教育部「捐資興學」獎牌及獎狀給捐款幫助母校的校友。（圖/葉永乾先生提供）

為幫助弱勢學生安心就學，59級機械科校友葉永乾捐出10幅攝影作品進行愛心義賣，義賣所得提供清寒學生使用。在聖公會張員榮主教登高一呼下，校友紛紛解囊支持選購，連同葉永乾校友私藏的兩幅非賣品也割愛售出，總計募得12萬元。值得一提的是，恰好經過會場的校外人士張小姐，因認同義賣所得幫助弱勢學生的助學理念，特別掏腰包購買兩幅作品支持，助學育才的心意令人感動。

施少華秘書長進行會務報告時指出，校友總會成立許多社團及各地分局，讓全台各地的校友能藉此進行橫向連結，並深化校友間的情誼。期盼結合各產業的校友形成一個廣大經濟體，校友之間不但可以交流合作、互惠雙贏，更提供學弟妹們實習就業機會，呼應「校友企業挺母校、學生入學即就業」的目標。