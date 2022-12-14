越南河南省人民委員會張國輝主席日前率團參訪龍華科技大學，實地了解台灣技職教育實務及越生在台學習情形；張國輝主席除對龍華科大校園內新穎完善的教學與生活設施留下深刻印象外，更對龍華科大積極強化新南向教育交流，致力兩國產學鏈結合作，助力提升越籍學子專業與實務技能，強化其職場競爭力等人才培育貢獻，表達高度肯定與感謝。

張國輝主席率省委群眾動員部長黎氏清河、省人民委員會副主席阮德旺、省祖國陣線委員會主席陳氏銀等省級、地方官員，以及河南省泰河工業園區主管、商界代表一行共19人，蒞抵龍華科大，受到校長葛自祥、行政副校長林如貞的熱情歡迎。

張國輝主席一行參觀（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠。(圖/龍華科大提供)

葛自祥校長在接待張國輝主席一行來訪時表示，龍華科大以「務實、卓越、創新」的教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。學校秉持務實致用的辦學特色，與產業界密切合作，期許培養出能為企業所用、社會所需之人才。

由於政府大力推展新南向政策、教育部推動新南向國際產學專班非常成功，龍華科大除原本招收大學、研究所越籍學位生及開設越南境外專班外，近年來更擴大招收新南向國際產學合作專班、3+4僑生產學攜手專班等班次，目前校園越生人數高達1200餘名，居全體境外生之冠。

張國輝主席一行參觀數位內容多媒體技術研發中心，留下深刻印象。(圖/龍華科大提供)

葛校長指出，學校為了照顧越南學生，國際處聘有越籍老師、8位越籍行政助理等越籍教職員，除協助他們適應台灣的生活外，還審慎篩選合適企業讓越生實習，目前也有許多越生在半導體產業實習，在大學四年的學習中，獲得專業知識與實務技能。

隨後，林如貞副校長也代表孫道亨董事長歡迎參訪團到訪。她並指出，龍華科大在2009年即深耕越南招生，與越南河內國家大學國際學院(VNU-IS)、越南國家商業大學合作開設境外碩士專班，成效良好。越籍生非常努力向學、勤奮工作，期盼雙方就人才培育方面議題進行深入交流，透過產、學合作培訓越南學生，畢業後在台就業或回本國發展，可以貢獻一己之力。

參訪團一行參觀DREAM圖書館並合影。(圖/龍華科大提供)

張國輝主席則指出，河南省位於首府河內市南方，該省民眾考上大學人數高居全國第二，教育風氣普及，經濟發展良好，目前也有將近30家台商企業在該省設廠。他除對龍華科大務實辦學績效表達高度肯定，同時更再三感謝學校對越生無微不至的關懷照顧，期盼日後有機會深化人才培育及產學合作，以滿足當地技術人才需求。