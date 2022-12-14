「いらっしゃいませ(irasshaimase)！」一到用餐時間，義守大學實習餐廳裡出現此起彼落的日語「歡迎光臨」聲，滿滿的排隊人潮全是為了日式料理而來。由「觀光餐旅學院」廚藝學系三年級的學生，利用「營運實務」課程推出「拌日食堂」日式風味料理大受歡迎，甚至還吸引日本籍的學生來用餐。

廚藝系「拌日食堂」推出的日式料理品項豐富，有明太子奶油拌烏龍麵、蒜香奶油豬肉拌飯、日式炸雞扒茶泡飯，以及每週不定期推出的隱藏版限量餐點，另外，還有暢銷甜品蜜糖烤糰子與水果三明治。店內銷售最好的日式炸雞扒茶泡飯，特別選用日本鹽昆布、和風玄米茶熬煮成的鰹魚高湯，再搭配鮭魚、花椰菜、白芝麻與白飯捏製成的飯糰，淡淡的茶香與鮭魚巧妙搭配，再加上酥脆的日式炸雞排以及手工釀造的糖心蛋，深受學生喜愛。來自日本大二的學生渡邊真弓與小濱由夏特別前來品嚐，對廚藝系學生的廚藝感到驚豔，尤其在校園中可以吃到日式美食，實在很幸福。

廚藝系「拌日食堂」推出的日式料理品項有明太子奶油拌烏龍麵、蒜香奶油豬肉拌飯、日式炸雞扒茶泡飯，以及每週不定期推出的隱藏版限量餐點，另外，還有暢銷甜品蜜糖烤糰子與水果三明治。(圖/義守大學提供)

擔任店長的譚永婷表示，在開業過程中需不斷地與組員討論與解決問題，這是在其他課程中所遇不到的經驗。來自香港的副店長韓采恩表示，選擇製作日式料理的靈感，源自日劇「深夜食堂」對於食堂的定位，不只是為了品嚐食物而來，而是藉食物的美味，消除顧客一日的疲勞。外場副經理吳純純，是來自印尼的學生，她指出團隊中有來自不同國家的學生，溝通上需要多花心思，藉課程的訓練培養同儕彼此的默契，共同完成任務，收穫滿滿。擔任主廚的林羽柔表示，負責內場菜口的她，需要把關每道菜色的品質，如同料理管考的角色，確保讓每位前來用餐的師生們都能夠享用到最美味的餐點。

實作能力與經驗累積是廚藝系最重視的課程培訓之一，大三「營運實務」課程即是一門展現廚藝實作與餐廳經營的實習課程。指導老師廚藝系主任林琳表示，現在學生接收資訊廣泛，充滿許多想法及創意，這是新一代學生的優勢，所以利用「營運實務」課程，由學校提供場地，讓學子盡情發揮所學專長，真正落實學以致用。義守大學建立美食舞台，促使學生將想法具體化，同時新建置全國首創的「ISU Cooking Studio & Library特色中心」，將廚藝美學與攝影棚概念結合，讓學子可以無限發揮學習的精彩。